Türkiye'de Yılın Otomobili Hangi Araç Oldu?

Otomotiv Gazetecileri Derneği tarafından 2016 yılından beridir her yıl yapılan, Türkiye'de yılın otomobili yarışmasının kazananı belli oldu. Adeta gelenek haline gelmeye başlayan bu yarışma, tüm otomotiv sevenler için büyük bir şenlik havasında geçiyor.

Bu yıl yarışmada 21 farklı araç modeli bulunuyordu ve bunlar içerisinden eleme yöntemi ile 7 tanesi belirlendi. Bu eleme kriterleri; Tasarım, yol tutuş, ergonomi, yakıt tüketimi, emisyon oranları, güvenlik, donanım seviyesi, fiyat-değer oranı gibi birçok değişkene bağlı. Jüri üyeleri bu değişkenleri belirli miktarlarda kullanarak karar vermek zorundalar.

Türkiye'de yılın otomobili herkesi şaşırttı

Toyota Corolla Sedan; Dacia Duster, Ford Focus, Honda CR-V, Mercedes Benz A Serisi, Volkswagen T-Roc ve Volvo XC40 Gibi bütün modelleri geride bırakarak önemli bir sıralama yakalamayı başardı. Böylece Toyota Corolla Sedan tam 1 yıl boyunca Türkiye'de yılın otomobili lakabını kullanmaya hak kazandı.

Otomotiv gazetecilerinin verdiği oylarla Türkiye'nin “Otomobil Oscarı” olarak adlandırılan Türkiye’de yılın otomobili ödülüne layık görülen Toyota Corolla Sedan, önümüzdeki yıllarda tüketiciler tarafından daha fazla tercih edilecek. Her ne kadar göz ardı edilse bile, bu tarz yarışmalarda birincilik kazanan araçların satışlarında yükseliş yaşandığı biliniyor.

Düzenlenen törende, “Türkiye'de Yılın Otomobili” ödülünü alan Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış A.Ş. CEO'su Ali Haydar Bozkurt, otomotiv gazetecilerine teşekkür etti. Ödülü aldığı için çok mutlu olduğunu ifade etti.

Sizce de bu tarz etkinliklerin yapılması, satışların artırılması için yeterli olacak mı? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.