Türkiye'deki Bazı Büyük Uygulamalar Kapatılabilir

Dünya çapında iş yapan büyük uygulamaların önemli bir bölümü diğer ülkelerle vergi krizi yaşayabiliyor. Özellikle ABD'li şirketler bu konuda en fazla problemle karşılaşanlar içerisinde yer alıyor.

Hatırlayacağınız üzere Türkiye'de faaliyet gösteren dünya çapında büyük şirketlerin uygulamaları vergi krizi nedeniyle kapatıldı. Booking.com bunun en bariz örneklerinden bir tanesi. Paypal yine aynı şekilde vergi sorunu nedeniyle Türkiye'den çekilmek zorunda kaldı. Şimdi ise başka bazı uygulamaların Türkiye'den çekilme ihtimali gündemde.

Uygulamalarla yaşanan vergi problemi büyüyebilir

Avrupa Birliği de dahil olmak üzere dünyanın birçok bölgesinde büyük uygulamalara tekelcilik davaları açılıyor. Bu tür davaların en çok muhataplarından birisi hiç şüphesiz Google.

Türkiye geçtiğimiz günlerde Google ile bazı sorunlar yaşamıştı. Şirketin vergi sorunları nedeniyle böyle bir problem yaşadığı tahmin ediliyor. Bu yılın sonlarına kadar Türkiye'ye vergi ödemedikleri için birçok uygulama kapatıldı. Şimdi ise Google kaynaklı bazı uygulamalar aynı sorunla karşı karşıya kalabilir.

Dünya üzerinde uygulamaları kapatanlar sadece vergi sorunu nedeniyle kapatmıyor. Çin gibi ülkeler güvenlik gerekçesiyle büyük uygulamalara yaptırımlar uygulayabiliyor. Türkiye'nin böyle bir şey yapması beklenmiyor. Ancak yine de vergi sorunu nedeniyle bazı uygulamalara erişim kapatılabilir. Peki sizce bu tür bir erişim yasağı getirilirse tepkiler ne olur? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.