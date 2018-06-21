Türkiye'deki Dijital Göçebe Sayısında Büyük Artış

Gelişen bilgisayar ve internet teknolojileriyle birlikte iş dünyasının yeni kavramlar kazanmaya başladığı belirtilirken, Türkiye’de dijital göçebe ya da freelance çalışanların sayısının 10 bini geçtiği söylendi.

Tek bir merkezden çalışmayan, ofisleri internet bağlantısının olduğu her yer olan ve çalışma şekillerini teknolojiyle birlikte geliştirerek, özgürce çalışma ortamları yaratan kişileri tanımlamak için kullanılan dijital göçebe teriminin, önümüzdeki yıllarda daha ön plana çıkacağını belirten Dijital Dönüşüm Danışmanı ve Me Consultancy Kurucusu Murat Erdör, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Kur avantajı sebebiyle dijital göçebe olarak çalışmak isteyenler için Güneydoğu Asya ülkelerinin oldukça uygun olduğunu söyleyen Erdör, “Ülkemizde dijital göçebe olarak çalışan bireyler için en uygun ortamı Güneydoğu Asya ülkeleri sağlıyor. Güneydoğu Asya ülkelerindeki ılıman iklim, bölgedeki ülkelerin vize konularındaki esneklik ve Türk Lirası’nın kur avantajı, bu bölgeyi Türk dijital göçebeler için cazip kılıyor. Coğrafi konumu gereği zaman dilimi açısından 3-4 saat ileride olan Güneydoğu Asya ülkeleri, zaman konusunda da oldukça elverişli” dedi.

Dijital göçebelerin çalışma saatleri bulunmadan istedikleri gibi işlerini tamamlayabildiklerini hatırlatan Murat Erdör, işten çıkışta oluşacak trafik, mesai saatine yetişme vb. dertlerin göçebeler için herhangi bir sorun teşkil etmediğini dile getirdi. Türkiye’de dijital göçebe ya da freelance olarak çalışmak isteyenlerin sayısının bir hayli arttığı ifade eden Erdör, “Türkiye’de de yeni gelişen ve internet çağının trendi haline gelen dijital göçebelik kavramı giderek rağbet görmeye devam ediyor. İş dünyasının yeni, etkileyici, özgün ve özgür bu kavramı, dünyadaki dijital dönüşümün de gerekliliği ile birlikte gelecekte de Türkiye’de önem kazanmaya devam edecek” açıklamasında bulundu.