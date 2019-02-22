Türkiye'deki Fiber Altyapısının Yaygınlaştırılması İçin Kampanya Başlatıldı!

#OlmazsaFiberGençlerNeDer hashtagi ile yola çıkan Serbest Telekomünikasyon İşletmecileri Derneği (TELKODER), sosyal medya üzerinden başlattığı kampanya ile belediye başkanı adaylarının fiber altyapıların yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmaları seçim gündemlerine almaları yönünde bir farkındalık oluşturmasını hedefliyor.

TELKODER tarafından Youtube'da paylaşılan videoda şu sözlere yer verildi: "Türkiye’de vatandaşların yüksek hızlı internet bağlantısına talepleri Avrupa Birliği’ne kıyasla çok daha hızlı artıyor. Ülkemizde 10 Mbps ve üzerinde hızı olan abonelerin toplam aboneler içindeki payı sadece son 2 yıl içerisinde %19’dan %72’ye çıkmıştır. TELKODER olarak fiber altyapıların yaygınlaştırılması ve engellerin kaldırılması için çalışmalarımızı uzun yıllardır etkin bir şekilde sürdürüyoruz. Bu doğrultuda tüm dünyada uygulanan yerel yönetim anlayışında olduğu gibi ülkemizde de belediyelerin fiber altyapı kurulumunun kendi bölgelerine sağlayacağı katma değeri anlayıp, bu konuda çıkarılan kanun ve yönetmeliklerin uygulanmasına yardımcı olması gerekmektedir.

TELKODER olarak bugün başlattığımız sosyal medya kampanyasıyla; belediye başkan adaylarının fiber altyapıların yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmaları seçim gündemlerine almaları yönünde bir farkındalık oluşturmayı hedefliyoruz. Sosyal medya hesaplarımızdaki videomuzu beğenerek, arkadaşlarınızla paylaşarak veya alıntılayıp #OlmazsaFiberGençlerNeDer etiketiyle yorumlarınızı yazarak kampanyamıza destek verebilirsiniz."

Ülkemizdeki fiber internet altyapısının yaygınlaştırılması için sosyal medya üzerinden başlatılan kampanyaya destek vermeyi unutmayın! Sizler TELKODER'in başlatmış olduğu kampanya hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bekliyoruz!