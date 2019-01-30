Türkiye'deki iPhone Fiyatlarında İndirim Yapılacak

Son finansal çeyreğe dair bilançolarını açıklayan Apple, satışlarındaki düşüş için yeni çözüm önerileri aradıklarını dile getirdi. Çözüm önerilerinden ilki ise iPhone fiyatlarında yapılması planlanan düşüş oldu. Apple CEO’su Tim Cook, Türkiye’deki iPhoıne fiyatlarını düşüreceklerini belirtti.

Açıklanan bilanço ile Apple’ın iPhone satışlarından elde ettiği gelirin geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 15 düştüğü ortaya çıkmıştı. Düşüşün ana etkenlerinden bir tanesi olarak yüksek fiyatlar gösterilirken, Apple’ın en yetkili ismi Tim Cook, Reuters’a verdiği röportajda iPhone fiyatlarını gözden geçireceklerini dile getirdi.

“Yabancı para birimlerine ve özellikle geçen yıl zayıflayan para birimlerine baktığınızda, [bu bölgelerde iPhone fiyatları] açıkça çok yükseldi” diyen Tim Cook, “Ocak ayında bu piyasaların makroekonomik durumlarını değerlendirdik. Bir yıl önce bu bölgelerdeki satışlara yardımcı olma umuduyla belirlediğimiz yerel fiyatların ne kadar orantılı olduğuna tekrar karar vermemiz gerektiğini düşünüyoruz” açıklamasını yaptı.

Tim Cook’un Türkiye örneği

Apple’ın CEO’su Tim Cook yaşananlara Türkiye üzerinden örnek verdi ve şunları söyledi: “iPhone fiyatlarını yerel düzeyde daha tüketilebilir bir hale getirmeye karar verdik. Çin ve Türkiye gibi pazarlarda, yerel paranın dolar karşısında değer kaybetmesi bizleri çok fazla etkiledi. Özellikle Türkiye'de TL'nin bir yılda yüzde 33 değer kaybetmesiyle satışlarımız 700 milyon dolarlık bir kayba uğradı. Kur farkı dolayısıyla sorun yaşadığımız bu ülkelerde indirime gitmeyi düşünüyoruz.”

Gelişmekte olan piyasaların döviz kurlarından dolayı fiyat tutarsızlıkları yaşadığını doğrulayan Tim Cook, yaşanan döviz fiyatı değişikliklerinin, satışların bir kısmını ya da tamamını ortadan kaldırdığını aktardı.