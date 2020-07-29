Türkiye’deki Oyun Sektörü Asya Basınında Gündem Oldu!

Her geçen gün çok ciddi bir gelişme kaydeden Türkiye’deki oyun sektörü Asya basınında da yer edinmeyi başardı. Nikkei Industry Journal’in haberinde geçen bazı ek bilgilere göre; son dönemlerde yaşanan satışlar, Türkiye’yi ön plana çıkarmayı başardı.

Asya, her anlamda Dünyanın öncü bölgeleri içerisinde yer alıyor. Özellikle de oyun endüstrisi denilince akıllara ilk gelen bölgelerden birisi de hiç şüphesiz Asya’dır. Hem nüfus bakımından hem de oyun çeşitliliği açısından gerçektende hatırı sayılır bir etkisi var. ABD ise yine Dünya devleri arasında yer alıyor. Türkiye’deki oyun şirketlerini ABD’liler satın alıyor Asyalılar haber haline getiriyor.

Türkiye’deki oyun sektörü artık daha popüler

2018’de Gram Games’in Zynga, 2020’de ise Peak Games’in 1,8 milyar dolar karşılığında yine Zynga bünyesine dahil olmaları çok ciddi bir yankı bulmayı başarmıştı. Şimdi ise Asya basını sürekli olarak bu şirketlere yer veriyor. Financial Times’ın da sahibi olan Japonya merkezli Nikkei gazetesi, Türkiye’de son yıllarda iyice artış gösteren oyun endüstrisi hakkında bazı haberler yaptı. Onlara göre Türkiyede’ki oyun endüstrisi gelecek vaat ediyor.

Nikkei Industry Journal gazetesinde yapılan bir haber, basılı medya yoluyla Japonya’da milyonlarca insana ulaştı ve geniş yankı uyandırmayı başardı. İstanbul’da çalışmaya devam edecek Peak Games’i sadece 2019’da tam 565 milyon TL kar açıklaması, bundaki en önemli etkenler arasında yer aldı.

2015’te Türk oyunları yurt dışından 400 milyon dolar, 2019’da ise yaklaşık 1,5 milyar dolar gelir elde etmeyi başardı ve bu gerçekten de takdir edilecek boyutta. Sizce Türkiye’deki oyun endüstrisi hakettiği değeri görüyor mu? Tahminlerinizi yorumlar bölümünden bizlerle paylaşabilirsiniz.