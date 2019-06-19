Türkiye’deki Sosyal Medya Araştırması Sürprizle Sonuçlandı

Birçok sosyal medya uygulamasının veri ihlalleri yapması nedeniyle kullanıcıların gözündeki prestijleri düştü. Türkiye'deki sosyal medya araştırması, aslında dünyadaki birçok kişinin aynı fikirde olduğunu ortaya koydu.

Yapılan araştırmalarda; Twitter, Instagram ve Facebook gibi sosyal medya platformu kullanan kişi sayısı Türkiye'de %88 civarlarında. Ancak aynı araştırma sonuçları bir başka çarpıcı gerçeği de gözler önüne serdi. Türkiye'deki sosyal medya kullanıcıları, dijital gizlilik için bu tarz sosyal medya hesaplarını kapatmaya son derece meyilli.

Türkiye’deki sosyal medya araştırması gerçekleri ortaya çıkardı

Siber güvenlik kuruluşu Kaspersky'nin “Dijital gizliliğin gerçek değeri: Tüketiciler kendilerini hafife mi alıyor?” başlıklı raporuna göre, Türkiye'deki insanların %41’i dijital gizliliğine çok büyük bir önem gösteriyor. Hatta bu kişiler sosyal medya hesaplarını kapatmaya bile razı.

Kaspersky Tüketici Ürünleri Pazarlama Başkanı Marina Titova, "Dünyada veri sızıntılarının sayıca artmasıyla birlikte, tüketiciler arasında yeni bir trend görüyoruz. Bir çoğu artık kendileriyle ilgili belirli bilgilerin halka açık olmamasını tercih ediyor ve çevrimiçi hizmetlerle paylaştığı bilgiler hakkında daha dikkatli davranıyor”dedi. Bu halkın daha da bilinçli bir pozisyona geldiğini gösteriyor.

Her ne kadar sosyal medya alanında hesap kayıtları ile ilgili artış görülse bile, kullanıcıların önemli bir bölümü veri gizliliği için cep telefonu kullanmaktan bile vazgeçeceğini söylüyor. Dijital gizliliğin olmazsa olmazları sosyal medya hesaplarında güvenlik sağlamak için, şifremizi düzenli olarak değiştirmeniz öneriliyor.

Peki siz sosyal medya hesaplarınızı güvende hissediyor musunuz? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.