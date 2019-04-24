Türkiye’deki Üstün Zekalı Çocuk Sayısı 500-600 Bin Dolaylarında

Her toplumun en çok ihtiyaç duyduğu nesillerden bir tanesi de üstün zekalı çocukların olduğu kuşaklardır. Her toplumda olduğu gibi Türkiye'de de nüfusun %2.5’lik bölümü üstün zekalı olarak tanımlanabilir. Türkiye'de şuan için 600.000 civarlarında üstün zekalı çocuk bulunuyor.

Türkiye Üstün Zekalı ve Dahi Çocuklar Eğitim Vakfı (TÜZDEV) Genel Başkanı Opr. Dr. Kemal Tekden, üstün zekalı çocuklarla ilgili son derece çarpıcı tespitlerde bulundu. Üstün zekalı çocuklara yeterince sahip çıkmadığımızı vurgulayan Tekden, bunun ilerleyen dönemlerde bazı problemlere yol açabileceğini savundu.

Üstün zekalı çocuklar beyin göçüyle gidiyor

Üstün zekalı çocuklar, çok eski dönemlerden beri genellikle el üstünde tutuluyor. Ancak günümüz Türkiye koşullarında üstün zekalı çocuklar, eğitim sistemi ile beraber törpülenmiş bir birey haline geliyorlar.

Tekden son olarak, “Bütün toplumlarda yüzde 2,5 civarında üstün zekalı, 10 binde 1 de deha çapında çocuklar bulunur. Bu konuda her toplum eşit düzeydedir. Önemli olan bunların farkına varıp onları ön plana çıkartabilmek. Biz tarihte hep bunu yapmışız, atalarımız yapmış ve bu nedenle güçlü olmuşuz. Maalesef şu anda bunu tam manasıyla yapabildiğimizi söylemem çünkü dahi çıkartamıyoruz. Ancak yurt dışına giderse oralarda yetişirse dahi olabilen insanlar var, Aziz Sancar gibi. Oysa gelişmiş ülkeler beşeri sermayesini yani sadece üstün zekasını değil, zekasını da kullanabilen, değerlendirebilen ülkeler olduğu gibi bizim çocuklarımızı alıp değerlendiriyorlar.” diyerek sözlerini bitirdi.

Sizce de üstün zekalı çocuklar konusunda yeteri kadar tedbir alınıyor mu? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.