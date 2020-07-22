Türkiye'de Zoom Kullanıcı Sayısında Rekor Artış Yaşandı

Dünya genelinde oldukça popüler hale gelen video konferans uygulaması Zoom, Nisan 2020 dönemine ait kullanıcı sayısı ile ilgili bilgi paylaştı. Zoom kullanıcı sayısında ülkemiz de dahil olmak üzere dünya genelinde büyük bir artış yaşandı. Peki, Zoom hizmetinin kullanıcı sayısında neden artış yaşandı? Detaylar haberimizde.

COVID-19 Nedeniyle Zoom Kullanıcı Sayısında Büyük Artış Yaşandı

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa süre içerisinde tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs nedeni ile çok sayıda şirket evden çalışma sistemine geçti. Evden çalışma sistemine geçen çalışanlar, toplantıları ve ekip içi iletişimi video konferans uygulamaları üzerinden gerçekleştirdi.

Karantina döneminde insanlar, sevdikleri ile video konferans uygulamaları ile görüntülü olarak iletişim kurdu. Bu sebeplerden dolayı Zoom, Cisco Webex ve Microsoft Teams gibi video konferans uygulamaları kısa süre içerisinde dünya genelinde büyük bir popülariteye ulaştı.

Zoom, sık sık güvenlik açığı skandalları ile gündeme gelse de bu durum, kullanıcı sayısının azalmasına neden olmadı. Aksine her geçen gün kullanıcı sayısında artış yaşandı. Dünya genelinde kısa sürede popüler hale gelen Zoom, ülkemizdeki kullanıcı sayısını paylaştı.

Hürriyet'teki habere göre Türkiye'de Zoom uygulamasının kullanıcı sayısı 2020 yılının Nisan ayında Ocak ayına göre 139 kart arttı. Zoom, Nisan 2020 döneminde toplam gelirini %169 artırarark 328,2 milyon dolara çıkarmayı başardı. Zoom, dünya genelinde kullanıcı sayısını 2019 yılının aynı dönemine göre %354 artırdı.