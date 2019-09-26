Türkiye'den Alkollü İçeceklerin Twitter Hesaplarını Takip Etmek Engellendi

Ülkemizden, alkollü içecek markalarının Twitter hesapları takip edilemiyor. Kullanıcılar alkollü içecek markalarının Twitter hesaplarını takip ederken "Bu hesabı takip edemezsin" uyarısı ile karşılaşmakta. Uyarının hemen alt kısmında ise "Bu hesap bulunduğun ülkeden takip edilemez." mesajı bulunmakta.

Şu anda Twitter üzerinden tüm alkol markalarının hesapları takip edilememekte. Twitter ve BTK konu hakkında henüz resmi bir açıklamada bulunmadı. Son dönemde platformuna entegre ettiği özelliklerle dikkat çeken Twitter, şimdilerde engel haberleri ile gündemde.

Alkollü içecek markalarının hesaplarını takip etmenin engellenmesinin ardından kullanıcılar, sosyal medya hesapları üzerinden karara büyük tepki göstermekteler. Twitter'ın neden böyle bir karar aldığı kullanıcılar tarafında oldukça fazla merak edilmekte. Facebook'ta da 18 yaşını doldurmamış kullanıcılar alkollü içecek markalarının sayfalarına erişim sağlayamıyor. Konu hakkında Twitter veya BTK'dan resmi bir açıklama yapılıp yapılmayacağı bilinmiyor.

Alkollü içecek markaların Twitter hesapları başka ülkelerden takip edilebiliyor. Alkollü içecek markalarını takip etmenin engellenmesi hakkında detaylar geldikçe sizleri bilgilendireceğiz.