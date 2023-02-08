Türkiye'nin 'Deprem Bakımından En Güvenli İlleri' Açıklandı

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6 olmak üzere meydana gelen deprem tüm Türkiye'yi sarsmış durumda. Böylesine büyük bir depremin ardından vatandaşlar kendi şehirlerinde de gelecekte benzer bir deprem görüp görmeyeceğini merak ediyor.

Jeofizik mühendisi Prof. Dr. Ahmet Ercan, Türkiye'de deprem bakımından en güvenli olduğunu düşündüğü illeri listeledi.

Göçüklerin %20'sinin yerden gelen etkiyle, %80'inin ise yapısal eksiklikler nedeniyle oluştuğunu belirten Prof. Dr. Ahmet Ercan, depreme karşı dayanıklı olması adında hem yerin hem de yapının belli doğrultuda dayanıklılığa sahip olması gerektiğini belirtiyor. Prof. Dr. Ahmet Ercan, yapı göçüklerinin %75'inin ana nedeninin ise dikme-kiriş bağlantılarının sıkıca demirle sarılarak kenetlenmemesinden kaynaklandığını düşünüyor.

Deprem Bakımından Türkiye'nin En Güvenli İlleri

Ankara'nın deprem için etki alanında olmasına rağmen güvenli olduğunu belirten Prof. Dr. Ahmet Ercan, Zonguldak için de benzer şeyi söyledi. Prof. Dr. Ahmet Ercan'a göre Türkiye'nin en güvenli illeri ise şu şekilde: