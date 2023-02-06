Türkiye Sarsıldı: 7.4 Büyüklüğünde Deprem Gerçekleşti!

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinin merkez olduğu, 7.4 büyüklüğünde gerçekleşen deprem Türkiye'yi sarstı. Ülkenin büyük bir kesiminde hissedilen depremde valilerin yaptığı açıklamaya göre ölü ve yaralı sayısı artıyor.

Doğu, Güneydoğu, Akdeniz, Karadeniz ve İç Anadolu'da yaşanan depremde AFAD'ın aktardığına göre toplam 7 ilde 76 kişi hayatını kaybederken 440 kişinin de yaralandığı bilgisi paylaşıldı.

Depremi hisseden ve yakından yaşayan tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

Elektriklik ve Sular Kesildi

Kahramanmaraş, Adıyaman ve Gaziantep'te art arda yaşanan deprem, tüm Türkiye'ye sarstı. Malatya Valisi'nin verdiği bilgiye göre şehirde 23 kişi hayatını kaybetti, 420 kişi yaralandı ve 140 bina yıkıldı.

Diyarbakır Valisi "6 bina yıkıldı, 6 vatandaşımız hayatını kaybetti, 79 vatandaşımız yaralandı" dedi. Şanlıurfa Valisi ise "Şu an 15 vatandaşımız vefat etti, 30 vatandaşımız da yaralı" dedi.

Osmaniye ve Hatay illerinde de yoğun bir şekilde yaşanan depremde, Osmaniye bölgesinde 34 bina yıkıldı, 5 kişi ise hayatını kaybetti. AFAD'ın yaptığı açıklamaya göre 42 artçı deprem meydana geldi. Belirli aralıklarla da artçı hissedilmeye devam ediyor.

Kahramanmaraş, Hatay, Osmaniye, Adıyaman, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Malatya ve Adana gibi pek çok ilde hissedilen depreme dair yapılan açıklamanın devamında şu bilgiler paylaşıldı: başta olmak üzere çevre illerde yoğun şekilde hissedildiği ifade edilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi: