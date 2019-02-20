Türkiye Bilişim Vakfı (TBV) ve yazılım şirketi SAS arasındaki işbirliği kapsamında, “Türkiye dijital zekasıyla kalkınacak” sloganıyla Dijital Teknoloji Geliştiriciler projesi başlatıldı.

Projenin tanıtım toplantısında konuşan TBV Başkanı Faruk Eczacıbaşı, “SAS ile 2023 yılına dek, Veri Bilimi, Yazılım Programı Geliştirme, Bulut Bilişim ve Genç Yetenekler ana başlıkları altında dijital teknoloji geliştirecek yeteneklerin yetiştirilmesi vizyonuyla gerçekleştirmeyi planladığımız projelerle dijital dönüşümün hayatımıza katacağı yeni işlere hazırlanılmasını destekleyeceğiz” dedi.

Proje kapsamında, 2023’e kadar sürecek 5 yıllık bir dönemde üniversite seviyesinde 50 bini aşkın gence veri bilimi alanında hem online hem de fiziki eğitimlerle ulaşılması hedefleniyor.

SAS’ın Türkiye ve Orta Asya Bölgelerinden Sorumlu Genel Müdürü Tayfun Topkoç, ortaya çıkan yeni meslek alanlarında yetişmiş insan açığının bir önce kapatılması gerektiğini söyledi.

İlk yıl 1000 veri bilimci yetiştirmeyi hedeflediklerini belirten Topkoç, projenin ikinci fazında uzun yıllardır ABD’de binlerce kişiye ulaşan online eğitim programını Türkiye’de de erişime açacaklarını ifade etti.

“İstanbul’da pilot olarak başlayan projeyi Anadolu’daki illere de taşımak üzere 7 bölgede önde gelen üniversiteleri projeye dahil etmek, 7 bölgede çok sayıda genç yeteneğe ulaşmak istiyoruz” diyen Topkoç, projenin üçüncü aşamasında ise orta ve lise seviyesinde ise 100 bin gence eğitimlerle katkı sağlamayı hedeflediklerini söyledi.