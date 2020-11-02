Bu Ülkede Türkiye'den Dönenlerin Yüzde 90'ında Koronavirüs Pozitif Çıkıyor

SputnikNews'in aktardığı habere göre, Rusya’nın halk sağlığı denetçisi Rospotrebnadzor'un başkanı Anna Popova, yurt dışından Rusya'ya yeni tip koronavirüsle enfekte olmuş biçimde dönenlerin yüzde 90’ının Türkiye'den geldiğini söyledi.

Türkiye'den Rusya'ya Dönenlerin Yüzde 90'ında Pozitif Çıkıyor

Koronavirüs salgını tüm ülkelerde yayılmaya devam ediliyor. Rusya’nın halk sağlığı denetçisi Rospotrebnadzor’un başkanı Anna Popova yaptığı açıklamada Türkiye ile sınırın açılmasının ardından 1,5 milyon kişinin Rusya'ya geri döndüğünü ve tespit edilen vakaların %90'ının Türkiye'den olduğunu söyledi. Popova açıklamasının devamında "burada belirli önlemlere ihtiyaç var" dedi.

Попова: После открытия границы с Турцией вернулось 1,5 млн человек. И из общего количества выявленных больше 10 тысяч положительных - 90% вернувшиеся из Турции. Здесь необходимы определенные меры. Потому что основной ввоз - 90% случаев, ввезенных из-за рубежа - ввоз из Турции pic.twitter.com/f8Z6Z861F6 — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) November 2, 2020

Türkiye'de Son Durum

1 Kasım itibari ile son açıklanan verilere göre, Türkiye'de toplam hasta sayısı 377.473 oldu. Toplam hayatını kaybedenlerin sayısı ise 10.326'e yükseldi. Toplam ağır hasta sayısının 2.177 olduğu duyuruldu. Toplam iyileşen hasta sayısı 325.486 olarak açıklandı.

Koronavirüs yakın temas ile insanlardan insanlara geçmekte. Virüsten korunmak için insanlarla yakın temasta bulunmamanız ve ellerinizi sık sık yıkamanız önerilmekte. Öksürürken ve hapşururken ağzınızı / burnunuzu kapatmayı unutmayın. Doktorlar aşı için çalışmalarına devam etmekte.