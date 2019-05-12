TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında düzenlenen Türkiye Drone Şampiyonası başladı. Şampiyonanın ilk etabı Mersin’in Anamur ilçesinde gerçekleştiriliyor.

Türkiye'nin farklı illerinden gelen 32 drone sporcusu, Anamurium Antik Kenti'nde düzenlenen ilk etap yarışlarında dereceye girebilmek için özel olarak hazırlanan parkurda kıyasıya yarıştı. Yarışmada, tamamen kullanıcının kumanda yeteneğine göre tasarlanan, hızı ve manevra kabiliyeti yüksek araçlar kullanılıyor.

Yarışmanın işleyişi hakkında konuşan Drone Yarışçıları Spor Kulübü Derneği Başkanı Sait Göksel Kervancı, pilotların kendilerine özel olarak tasarlanan gözlük ve kumanda aracılığıyla parkurda belli başlı engelleri geçmeye çalıştığını belirtti.

Yarışmanın 4'lü gruplar şeklinde parkur mücadelesi olarak yapıldığını ifade eden Kervancı, pistte atılan 3 turu ilk sırada bitiren yarışmacının galip sayıldığını söyledi.

Türkiye Drone Şampiyonası’nın ilk etabı, bugün yapılacak olan final yarışlarıyla sonlanacak.