Türkiye Dünyanın En Aktif Kripto Para Pazarı Oldu

Kripto paralar ile ilgili yapılan çalışmalar Türkiye içerisinde giderek artıyor. ABD'de bulunan Kripto para marketi izleme şirketi CoinMarketCap son derece ilginç bir veri paylaştı. İşte haberimizin detayları.

Ocak ayında 125,6 milyar dolar olan kripto para pazarının toplam büyüklüğü %59 artış gösterdi. Böylece kripto para piyasasında pazar büyüklüğü 200 milyar dolar seviyesine ulaştı. Üstelik Çin Merkez Bankası gibi çeşitli kuruluşlar da kripto paralara destek veriyor. Hatırlayacağınız üzere Facebook kendi kripto para birimini çıkaracağını söylemişti.

Kripto para pazarı daha fazla büyüyecek

Kripto para pazarının büyümesi daha çok Blockchain teknolojisine bağlı. Bu teknolojiyi insanlar tanıdıkça ve öğrendikçe güven oranı da artıyor. Böylece çok daha fazla popüler olabiliyor.

Türkiye'nin blockchain teknolojisinden ve kripto para sektöründe en aktif pazar olduğunu ifade eden Binance'nin üst düzey yöneticisi Zhao, kağıt paraların bundan sonra çok daha az kullanılacağını söyledi. Üst düzey yönetici yaptığı açıklamaların devamında Facebook'un Libra projesi ile ilgili destek açıklaması yaptı.

Bundan çok kısa bir süre sonra muhtemelen kripto para birimleri dünya genelinde daha fazla kullanılır hale gelecek. Böylece küresel bir kripto ağı kurulabilecek. Peki sizce Türkiye'de kripto para kullanımı artar mı? Düşüncelerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.