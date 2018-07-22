Türkiye, e-Devlet Sisteminde En Hızlı Gelişen Ülkelerden

Türkiye'nin BM tarafından yürütülen e-Devlet Gelişmişlik Endeksine ilişkin açıklamalarda bulunan Bakan Cahit Turhan, e-devlet sistemimizin son yıllarda fark atarak geliştiğinden bahsetti. Turhan, "e-devlet'te 6 yılda 53 sıra birden yükseldik" ifadesini kullandı.

Geçtiğimiz gün iki yılda bir yapılan ölçümlemelerin sonucunda ülkemizin e-devlet konusunda dünya üzerinde 29. olduğu belirtilmişti. Konu hakkında Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, üç alt endeksin ortalamasının alındığını söyledi. Bu endekslerin ise "Çevrimiçi Hizmet Endeksi", “Telekomünikasyon Altyapısı Endeksi" ve "İnsan Kaynağı Endeksi" olduğuna vurgu yapıldı.

"Ülkemiz ölçeğinde e-Devlet çalışmaları yeni gelişen teknolojiler ve küresel yaklaşımlar yakından takip edilerek Haberleşme Genel Müdürlüğümüz tarafından '2016-2019 Ulusal e-Devlet Strateji ve Eylem Planı' çerçevesinde yürütüldü." şeklinde açıklamada bulunan Bakan Turhan, Türkiye'deki e-devlet kullanım kolaylığını da aktardı.

e-Devlet Konusunda 6 Yılda 53 Ülkeyi Solladık

Ayrıca e-devlet sistemi üzerine yorum yapan Cahit Turhan şunları söyledi: "Ülkemiz 15 sıra birden yükseldi ve e-Devlet gelişmişlik seviyesi yüksek ülkeler arasında yer aldı." Son olarak ülkemizin altı yıllık süreçte 53 sıra yükseldiğini de açıklayan Bakan, 2012'de söz konusu listede 80'inci sırada olduğumuzu belirtti.

2018 yılı itibarıyla Türkiye'nin e-Devlet sistemi dünya ülkelerine göre 29. sırada bulunuyor. Bakalım iki yıl içerisinde bu sırayı yükseltebilecek miyiz?