Türkiye’nin de Mücadele Edeceği E-EURO 2020 Başlıyor

UEFA ve Konami ortaklığıyla düzenlenen E-EURO 2020 turnuvası 23-24 Mayıs tarihlerinde oynanacak ilk maçlarla başlayacak. Turnuvada Türkiye de mücadele edecek.

Millilerimiz E-EURO 2020'ye Katılıyor

E-Spor'da Mücahit Sevimli ve Ali Doğan Barutçu'nun temsil ettiği milli takımımız, Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, play-off grubunu üçüncü sırada tamamlayarak E-EURO 2020 biletini almayı başardı.

Toplam 55 ülkenin yer aldığı E-EURO 2020 grup müsabakalarının ardından play-off’a kalan Ay-yıldızlılar, İspanya, Danimarka, Litvanya ve Kazakistan ile mücadele etti. Milli takımımız play-off sonucunda İspanya ve Danimarka ile birlikte E-EURO 2020’ye katılım hakkı kazandı.

23-24 Mayıs tarihlerinde başlayacak olan turnuvada, 16 takım 4 grupta mücadele edecek. Gruplarını ilk 2 sırada tamamlamayı başaranlar çeyrek finale yükselecek.

Türkiye'nin yanı sıra E-EURO 2020’de mücade edecek diğer ülkeler şu şekilde: İtalya, Sırbistan, Romanya, Bosna Hersek, Yunanistan, İsrail, Lüksemburg, Hollanda, Almanya, Fransa, İspanya, Danimarka, Karadağ, Avusturya ve Hırvatistan.

Türkiye, geçtiğimiz haftalarda FIFA eNations Cup adlı bir başka e-spor turnuvasına daha katılmıştı.