Türkiye'de Eğitime Ara Verildi: Okullar ve Üniversiteler Ne Zaman Başlayacak?

6 Şubat'ta gerçekleşen Kahramanmaraş depremi sonrasında Türkiye yaralarını sarmaya çalışırken Milli Eğitim Bakanlığı ve YÖK'ten eğitim-öğretim dönemi hakkında önemli açıklamalar geldi. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Yaşadığımız deprem felaketi nedeniyle eğitim öğretime verdiğimiz arayı tüm Türkiye'de 20 Şubat’a kadar uzatma kararı aldık." dedi.

Öte yandan milyonlarca üniversiteli 2023 Bahar Dönemi için gelecek haberleri beklerken YÖK'ten konuya ilişkin açıklama geldi. YÖK, tüm yükseköğretim kurumlarında ikinci bir duyuruya kadar eğitim-öğretim faaliyetlerinin ertelendiğini açıkladı.

Okullar Ne Zaman Açılacak?

İlkokul, ortaokul ve liselerin şuanki bilgiler kapsamında 20 Şubat tarihinde açılması bekleniyor. Ayrıca depremden etkilenen illerde eğitim-öğretim için 2. dönem devamlılık şartı da kalkmış durumda.

Bazı üniversiteler bahar dönemi eğitim hayatına başlamış olsa da yakın zamanda alınan karar çerçevesinde ertelemelerin gerçekleştirilmesi bekleniyor. Öte yandan yükseköğretim için açılış tarihi hakkında bir bilgi bulunmuyor.