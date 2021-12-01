Türkiye'nin Elektrik Üretiminde Rüzgar Enerjisi Birinci Sırada

Türkiye'nin elektrik üretiminde rüzgar enerjisi rekoru kırıldı. Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin geçtiğimiz günkü kayıtları, günlük üretimde yüzde 22,6 payla rüzgar santrallerine dikkat çekti.

Türkiye'nin elektrik üretiminde rüzgar enerjisinin payı

Türkiye Elektrik İletim AŞ tarafından aktarılan verilere göre Türkiye'nin elektrik üretiminde bir ilk yaşandı. Rüzgar enerjisi kullanarak elektrik üreten santraller, elektrik üretiminde Türkiye tarihinde bir ilki gerçekleştirdi.

Geçtiğimiz gün (30 Aralık) raporları en yüksek elektrik tüketiminin 37 bin 107 megavatsaatle 19.00'da, en düşük tüketimin ise 28 bin 408 megavatsaatle 08.00'de gerçekleştiğini söylüyor.

Günlük bazda olarak incelendiğinde 30 Aralık verileri, 791 bin 794 megavatsaat elektrik üretimi ve 788 bin 969 megavatsaat elektrik tüketimi olarak kayda geçti.

Ancak Türkiye geneli elektrik üretiminde ilk sırada yüzde 22,6 payla rüzgar enerjisi santralleri boy gösterdi. Bu rakamı yüzde 22 ile doğal gaz santralleri ve yüzde 17,7 ile ithal kömür santralleri takip etti.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verileri ayrıca 30 Aralık'ta 13 bin 626 megavatsaat elektrik ihracatı ve 11 bin 26 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldığını ortaya koydu.

Türkiye'nin ilk nükleer güç santrali yenileniyor

Türkiye'nin ilk nükleer güç santrali olmakla birlikte Rusya-Türkiye ilişkileri tarihindeki en büyük proje olma özelliğini taşıyan Akkuyu NGS Projesi’nde, sahada yer alan 4 adet yerüstü konteyner tanka pompa ve tank otomasyonu, 6 adet mobil tanker otomasyonu ve 850’ye yakın iş makinesi, jeneratör ve binek araca taşıt tanıma ve uydu takip montajları başarılı bir şekilde gerçekleştirildi.

Türkiye akaryakıt sektörünü 1999 yılından bu yana “Taşıt Tanıma Sistemi” vasıtasıyla otomasyonlarla tanıştıran Turpak, Türkiye’nin en prestijli projesi Akkuyu NGS’nin şantiyesinde bulunan 850’ye yakın araca güvenli yakıt ikmali sağlıyor.

Turpak Genel Müdür Yardımcısı Alper Önkol verdiği demeçte, “Kurulduğumuz günden bugüne Türkiye ve dünyada, akaryakıt sektöründe birçok ilki gerçekleştirdik. İnşaatta yer alan iş makinaları ve araçlara Nano RFID taşıt tanıma teknolojisiyle güvenli yakıt ikmali yapıyor, akaryakıt takibi taleplerine %100 çözüm üretiyoruz.” dedi.

Akaryakıt dağıtım şirketleri ve filo sahibi şirketlerin işlerini daha verimli ve kârlı yönetebilmeleri için, son teknoloji ile hizmet veren Turpak, taşıt tanıma sistemleri ile şantiye çalışmalarında değerli bir rol üstlendi.