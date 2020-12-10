Türkiye’de Hane Başı Elektronik Atık Miktarı Belli Oldu!

Birleşik Krallık merkezli atık toplama şirketi Clearitwaste elektronik atıklar ile ilgili oldukça önemli bir araştırma gerçekleştirdi. Yapılan araştırma ile beraber ülkelerin elektronik atık miktarı belli oldu. Peki, Clearitwaste tarafından gerçekleştirilen araştırmada Türkiye kaçıncı sırada yer aldı? Ülkelerin elektronik atık oranı ile ilgili tüm detaylar haberimizde.

Türkiye’de Hane Başı Elektronik Atık Miktarı Nedir?

Artan nüfusun olumsuz bir sonucu olarak dünyadaki kaynaklar gün geçtikçe azalıyor. Elektronik cihazların hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline geldiği bugünlerde elektronik atıklar inanılmaz derecede arttı ve artmaya da devam ediyor. Bu sebeplerden ötürü geri dönüşüm işlemi çok önemli bir hale geldi. Atıklar geri dönüşüm sayesinde hem fiziksel hem de kimyasal işlemlerden geçirilerek hammadde olarak tekrar kullanılabilir hale getiriliyor.

Atık toplama şirketi Clearitwaste, ülkelerin hane bazında elektronik atık miktarına ilişkin önemli bir araştırma gerçekleştirdi. Birleşik Krallık merkezli atık toplama şirketi tarafından Global E-atık verilerine dayanarak hazırlanan çalışmada, listenin ilk sırasında Norveç yer aldı. Norveç’teki bir ailenin yıllık ortalama elektronik atığının 57 kilogram olduğu açıklandı.

Hane bazında en fazla elektronik atığa sahip olan ülkeler listesinin ikinci sırasında İngiltere yer aldı. İngiltere’de bir ailenin yıllık ortalama elektronik atığının 55 kilogram olduğu ifade edildi. Listenin üçüncü sırasında 52,4 kilogram atık oranı ile İrlanda yer alırken, dördüncü sırada ise 51,5 kilogram atık oranı ile İsviçre bulunuyor.

Atık toplama şirketi tarafından paylaşılan listenin beşinci sırasında 49,4 kilogram atık ile İspanya yer alırken Güney Kıbrıs, 47 kilogram ile altıncı sırada konumlandı. Fransa ise 46,2 kilogram ile birlikte hane bazında en fazla elektronik atığa sahip olan ülkeler listesinin yedinci sırasında yer aldı. Peki, Clearitwaste şirketi tarafından yayımlanan listede Türkiye kaçıncı sısrada konumlandı?

Türkiye, yayımlamanan listede 14. sırada yer aldı. Türkiye’deki bir ailenin yıllık ortalama elektronik atığının 41,8 kilogram olduğu belirtildi. Elektrik ve Elektronik Geri Dönüşüm ve Atık Yönetimi Derneği (ELDAY), Türkiye’de geçtiğimiz yıl ortalama 50 bin ton elektronik atık çıktığını söylemişti. ELDAY tarafından paylaşılan bilgilere göre ülkemizde elektronik atık her yıl yüzde 10 oranında artıyor. Birleşmiş Milletler, 2019 yılında paylaştığı verilere göre dünyada her yıl 50 milyon ton elektronik atık ortaya çıkıyor. Bu miktarın 2021 yılına kadar 52 milyon tonu geçeceği tahmin ediliyor.