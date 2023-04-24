Türkiye'nin Yüzde Kaçı Elektronik Cihazlarına İsim Veriyor?

Günlük yaşamda birçok kişi için önemli bir rol oynayan ve uzun yıllar boyunca kullanılan dijital cihazlar, insanların duygusal bağlarını oluşturabiliyor. Bazıları için bu bağlar, arkadaşları veya evcil hayvanlarıyla olan bağlarla kıyaslanabilir boyutlara ulaşabiliyor.

Türkiye'de katılımcıların %84'ü akıllı telefonları, %44'ü televizyonları, %40'ı dizüstü bilgisayarları, %15'i elektrikli su ısıtıcıları ve kahve makineleri, %16'sı akıllı hoparlörleri ve %21'i robot elektrikli süpürgeleriyle konuşuyor. Kaspersky anketine göre tüm katılımcıların %73'ü sesli komutlar dışında cihazdan çalışmasını istemek veya donarsa cihaza küfür etmek için konuşuyor.

Kullanıcıların %43'ü hasar gören, düşen veya kırılan cihazlarına karşı empati duyuyor.

Türkiye'nin %39'u Elektronik Cihazlarına İsim Veriyor

Kaspersky Türkiye Genel Müdürü İlkem Özar ise konuya dair ifadelerini şöyle dile getiriyor:

"İnsanlar dijital cihazlarına daha fazla bağlandıkça, elektronik aletlerine arkadaşları veya evcil hayvanlarıymış gibi davranma eğilimindedirler. Bununla birlikte, bazı nesnellikleri ve sınırları korumak önem taşıyor. Dijital cihazlara ve robotik sistemlere duyulan aşırı güven, kullanıcıları kişisel bilgilerini paylaşmaya, şüpheciliklerini ve temkinliliklerini azaltmaya ve sonuç olarak siber suçluların kurbanı olmalarına neden olabiliyor."

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