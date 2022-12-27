Türkiye Elektronik Eşyalarda Yeni Döneme Giriyor

Elektrikli ve elektronik eşyalarda yeni bir döneme giriliyor. Daha önce kullanılmış veya yenilenmiş elektrikli ve elektronik eşyaların ithalatıyla ilgili beklenen karar verildi. Ticaret Bakanlığı artık ithalat iznini sağlayacak ve Türkiye'ye her üretici birer yetkili ataması gerçekleştirecek.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın "Elektrikli ve Elektronik Eşyalarda Bazı Zararlı Maddelerin Kullanımının Kısıtlanması" ve "Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Yönetimi" ve yönetmeliklerinde yaptığı düzenlemenin ardından Resmî Gazete'de yayınlanan yeni değişikliklere göre artık insan sağlığı ve çevrenin korunması amacıyla elektrikli ve elektronik eşyalarda döngüsel ekonomi prensipleri uygulanacak.

Üreticiler Türkiye'de Yetkili Bulundurmak Zorunda Olacak

İnsan sağlığı ve çevrenin korunması nihai hedef olarak görülecek ve elektrikli ve elektronik eşyalar gerektiğinde toplu olarak geri alma kampanyaları sayesinde üreticilere ithal edilebilecek. Üreticiler bu kampanyayı yılda bir kez gerçekleştirecek ve bunu sosyal medya hesaplarından duyuracak. Ayrıca bu üreticilerin Türkiye'de bir yetkili isminin bulunması zorunlu tutulacak.

Yapılan bu değişiklikler ulusal ölçekli strateji ve politikalar dâhilinde gerçekleştirilirken aynı zamanda Avrupa Birliği mevzuatına da uyum çerçevesinde düzenlendi. Yeni düzenleme sadece tüketici tarafını değil üreticileri de ilgilendiriyor. Yeni düzenleme ile birlikte üreticilerin artık geri dönüşümü ve geri kazanımı kolaylaştıracak malzeme ve parça kullanması zorunlu hâle geldi.

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