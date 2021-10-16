Türkiye'de Elektronik Oy Verme Dönemi Başlıyor

Türkiye elektronik oy sistemine geçmek için gün sayıyor olabilir. Ak Parti tarafından hazırlanan yeni oylama paketi, elektronik oy sistemine ek olarak zarfsız pusulayı gündeme getiriyor.

Seçim Kanunu’nda yapılacak değişiklikler için oy verme sisteminin değişmesi isteniyor. Ak Parti tarafından incelenen teknoloji odaklı yeni oylama sistemi, tamamen elektronik ortama geçiş yapılmasını ele alıyor.

Parti kaynaklarından gelen açıklamalara göre belli bir süredir "Elektronik oy ne getiriyor? Sistemi nasıl dönüştürebiliriz?" gibi sorulara yanıt aranıyor.

Ak Partili yetkililer, "Yurt dışı örnekler inceleniyor. Yeni, teknolojinin nimetlerinden daha çok faydalandığımız, daha az maliyetli bir sistem kurgusunu konuşuyoruz, tartışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Seçim sisteminde yapılacak değişiklik ilk başta küçük seçimlerde ve kısa süreli oylamalarda test edilmesi düşünülüyor. Ak Parti için bu çalışma 2023 seçimlerine değil, daha sonraki seçimlere yönelik tasarlannıyor.

Parti yetkilileri, "Kimsenin endişesi olmasın. Türkiye’nin en iyi yaptığı işlerden biri seçimlerdir. Hiçbir şaibe yok. En güvenilir sistem, şu anda kullandığımız sistem" şeklinde konuştu.

Türkiye elektronik oy sistemine geçer mi?

AK Parti’nin "teknoloji uyumlu yeni oy verme sistemi" çalışması, oy pusulalarının sandıklara zarfla birlikte atılmasını tarihe karıştırıyor. Dünyada oy verme sırasında zarf kullanan iki ülkeden biri olduğunu belirten parti kaynakları, şu yorumu yaptı:

"Oy pusulaları verilen oyun gizliliği sağlanarak kapatılacak ve sandıklara atılacak. Böylece her seçimde ortaya çıkan mühürlü-mühürsüz oy, zarf ve pusula sayısı birbirini tuttu-tutmadı tartışması da bitecek."

Partinin oylama konusundaki en büyük değişikliği elektronik sisteme geçilmesiyle ilgili. Elektronik oylamaya geçiş için hazırlık yapan Ak Parti, çipli kimlik kartları üzerinden kurgulanan modelde, vatandaşların seçim günü kurulacak kiosklarda parmak izi okutarak oy kullanmasını istiyor.

AK Partili yetkililer elektronik oylama için şu yorumu yapıyor: