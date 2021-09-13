Türkiye'nin En Büyük 500 Bilişim Şirketi Belli Oldu

Türkiye'nin en büyük 500 bilişim şirketi açıklandı. Yarının Unicornları Bugün Bilişim 500’de mottosuyla bu yıl 22.si gerçekleştirilen “İlk 500 Bilişim Şirketi Araştırması”, Aktif Bank’ın da platin sponsorlar arasında olduğu törenle açıklandı.

Türkiye’de bilişim sektörünün ciroları itibarıyla en büyük 500 şirketini genel ve faaliyet gösterdikleri kategorilere göre sıralayarak pazar hakkında öngörü ve özellikleri belirleyen İlk 500 Bilişim Şirketi Türkiye 2020 Araştırması’nın sonuçları 8 Eylül’de gerçekleştirilen törende açıklandı.

Türkiye’de bilişim sektörünün ciroları itibarıyla en büyük 500 şirketini genel ve faaliyet gösterdikleri kategorilere göre sıralayarak pazar hakkında öngörü ve özellikleri belirleyen İlk 500 Bilişim Şirketi Türkiye 2020 Araştırması’nın sonuçları, Aktif Bank’ın platin sponsorluğunda gerçekleştirilen Bilişim Zirvesi’nde açıklandı.

Fijital (Fiziksel ve dijital) olarak gerçekleştirilen törende bilişim sektöründe son 10 yıldaki en büyük büyümenin kaydedildiği belirtildi.

Türkiye'nin en büyük 500 bilişim şirketi

Yılın Telekomüni̇kasyon Alt Yapı Donanımı Kategori̇ Bi̇ri̇nci̇si̇: Netaş

Yılın Bi̇lgi̇ Güvenli̇ği̇ Donanımı Kategori̇ Bi̇ri̇nci̇si̇: Havelsan

Yılın Veri̇ Yedekleme Ve Depolama Donanımı Kategori̇ Bi̇ri̇nci̇si̇: Netaş

Yılın Donanım Kategori̇ Bi̇ri̇nci̇si̇: Koçsi̇stem

Yılın Bulut Hi̇zmeti̇ Kategori̇ Bi̇ri̇nci̇si̇: Netaş

Yılın Hi̇zmet Kategori̇ Bi̇ri̇nci̇si̇: Havelsan

Yılın Mobi̇l Uygulamalar Kategori̇ Bi̇ri̇nci̇si̇: İsbak

Yılın Sektörel Yazılım Kategori̇ Bi̇ri̇nci̇si̇: Havelsan

Yılın Yazılım Kategori̇ Bi̇ri̇nci̇si̇: Netaş

Törende konuşan T.C. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Dr. Ali Taha Koç ise donanımlı insan kaynağının yeni iş alanlarına yönlendirilmesi ve yenilikçi fikirlerin ekonomiye kazandırılmasının gerekli olduğunu ifade ederek, “Yarının rekabetçi dijital ekonomisinde bir güç olarak var olabilmek, yeni iş yapma modellerini yapay zeka üzerine kurgulayarak teknolojik gelişime ayak uydurmak, iş gücü yeteneklerini yeniden belirlemek zorunlu hale gelmiştir” dedi.

T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan verdiği demeçte, Bilişim500 Araştırmasının birçok bilişim şirketi için motivasyon kaynağı olduğunu belirtti.

Türkiye’nin en büyük özel sermayeli yatırım bankası Aktif Bank olarak bu etkinliğe sponsor olmaktan mutluluk duyduklarını belirten Aktif Bank Bilgi Teknolojileri Genel Müdür Yardımcısı Kadir Mustafa Öztürk, “Teknolojiye yaptığımız yatırımlarımız ve güçlü dijital kaslarımızla, bilişim sektöründeki gelişimi de yakından takip ediyoruz. Böylesine büyük ve kıymetli bir törene sponsor olmaktan mutluluk duyuyoruz” ifadesini kullandı.