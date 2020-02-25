Türkiye En Çok Hangi Oyunlara Para Harcadı?

Türk halkı geçtiğimiz ay en çok hangi oyunlara para harcadı? Yayınlanan yeni araştırma sonuçları bu sorunun cevabını ortaya koyuyor.

PC Oyunlarına Daha Fazla Para Harcıyoruz!

Oyunfor tarafından yayınlanan yeni araştırmaya göre Türk oyuncular geçtiğimiz ay içerisinde (Ocak 2020) en çok PC oyunlarına ilgi gösterdi. Yapılan harcamaların dağılımına göz atarsak PC oyunları yüzde 55, mobil oyunlar yüzde 40 ve konsol oyunları yüzde 5 ağırlığa sahip.

2019 yıl sonu verilerine göz attığımızda mobil oyunculuğun zirvede olduğunu görmüştük. Yıl sonu verilerinde mobil oyunlar yüzde 50, PC oyunları yüzde 44 ve konsol oyunları yüzde 6 ağırlığa sahipti. Yine de bu ay bir miktar düşüş yaşandığı dikkatlerden kaçmıyor.

Ocak 2020 döneminde oyuncuların en yoğun harcama yaptığı oyunlar ise şu şekilde:

PUBG Mobile - Mobil

FIFA 20 - PC

League of Legends - PC

Lords Mobile - Mobil

Roblox - PC

PUBG - PC

Call of Duty: Mobile - Mobil

PES 2020 - PC

Football Manager 2020 - PC

Knight Online - PC

Metin 2 - PC

Zula - PC

Travian - PC

Blade and Soul - PC

Peki siz geçtiğimiz ay en çok hangi oyunlara para harcadınız? Sizin listenizi ve görüşlerinizi de yorumlar sekmesinde bekliyoruz.