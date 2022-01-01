2021'de Türkiye'de En Çok İzlenen Filmler Belli Oldu

2021 yılında Türkiye'de en çok izlenen filmler açıklandı. Geçtiğimiz yıl içerisinde sinemaya toplamda 12 milyon 147 bin kişi gitti. Peki, en fazla hangi yapımlar tercih edildi? Konuya dair merak edilen detaylar haberimizde.

Türkiye'de En Çok İzlenen Filmler (2021)

Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok Hızlı ve Öfkeli 9 Venom: Zehirli Öfke 2 Akif Aykut Enişte 2 Dune: Çöl Gezegeni Eternals Black Widow Dayı: Bir Adamın Hikayesi Patron Bebek 2: Aile Şirketi

AA tarafından aktarılan bilgilere göre Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok (Spider-Man: No Way Home), Türkiye'de 2021 yılı içerisinde en fazla izlenen film olmayı başardı. 1,69 milyon kişi tarafından izlenen süper kahraman filmi, 43 milyon TL hasılat elde etti.

Paylaşılan listenin ikinci sırasında Hızlı ve Öfkeli 9 (F9: The Fast Saga) yer aldı. Büyük bir popülerliğe sahip olan yarış temalı Hızlı ve Öfkeli serisinin dokuzuncu filmi, 960 bin kişi tarafından izlendi ve 22,18 milyon TL kazandı.

Venom: Zehirli Öfke 2, geçtiğimiz yıl en fazla izlenen filmler listesinin üçüncü sırasında konumlandı. 15,33 milyon TL hasılat elde etmeyi başaran film, 668 bin 75 kişi tarafından izlendi. Dördüncü sırada yer alan Akif ise 6,5 milyon TL gelir elde etti ve 649 bin 32 kişi tarafından izlendi.

Beşinci sırada Aykut Enişte 2 isimli komedi filmi bulunuyor. 15,43 milyon TL hasılat elde eden film, 642 bin 72 kişi tarafından izlendi. Başarılı yapımın oyuncu kadrosunda Hakan Yılmaz, Müfit Kayacan ve Cem Gelinoğlu gibi isimler mevcut.

Dünya genelinde çok büyük bir popülerliğe sahip olmayı başaran Dune: Çöl Gezegeni, Türkiye'de geçtiğimiz yıl toplamda 608,99 bin kişi tarafından izlendi. Bilim kurgu filmi 15,94 milyon TL hasılat elde etmeyi başardı.

379 bin 26 kişi tarafından izlenen ve 9,17 milyon TL gelir elde eden Eternals, yedinci sırada yer aldı. Eternals'ı takip eden Black Widow ise 8,72 milyon TL hasılat elde etti ve 363 bin 58 kişi tarafından izlendi. 8,12 milyon TL hasılat elde eden Dayı: Bir Adamın Hikayesi dokuzuncu sırada yer aldı.

2021'de Türkiye'de en çok izlenen filmler listesinin son sırasında 7,04 milyon TL gelir elde eden Patron Bebek 2: Aile Şirketi bulunuyor.