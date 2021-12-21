Türkiye'de En Çok Kazanan Oyunlar Açıklandı (2021)

Oyunfor tarafından paylaşılan listeyle birlikte 2021 yılında Türkiye'de en çok kazanan oyunlar belli oldu. Peki, bu yıl en çok hasılat elde eden oyunlar neler? Paylaşılan listeye ilişkin merak edilen tüm ayrıntılar haberimizde.

2021'de Türkiye'de En Çok Kazanan Oyunlar Listesi

PUBG Mobile Garena Free Fire Valorant World of Warcraft Call of Duty: Mobile Counter-Strike: Global Offensive Cyberpunk 2077 Roblox Resident Evil Village League of Legends FIFA 21 Football Manager 2021 Lords Mobile: Castle Clash PES 2021 Mobile Legends: Bang Bang Brawl Stars Tom Clancy's Rainbow Six: Siege Call of Duty: Warzone Metin 2 Battlefield 2042

Oyunfor, 2021 yılının oyun ve oyun içi satış verilerini açıkladı. Paylaşılan veriler doğrultusunda bu yıl oyun satışları geçtiğimiz yıla kıyasla yüzde 17 oranında büyüdü. Satışlar, 2020’de de bir önceki yıla göre yüzde 29 gibi beklenenin üstünde bir artış göstermişti.

Paylaşılan listenin ilk sırasında battle royale türünün başarılı bir örneği olan PUBG Mobile yer aldı. Android ve iOS platformlarında büyük bir popülerliğe sahip olan mobil oyun, 9 Şubat 2018 tarihinde çıkışını gerçekleştirdi.

İkinci sırada battle royale türündeki Garena Free Fire bulunuyor. Üçüncü sırada Riot Games'in FPS oyunu Valorant yer alırken dördüncü sırada ise günümüzde hâlâ popülerliğini devam ettirmeyi başaran World of Warcraft konumlandı.

En Çok Bağış Alan Kadın Yayıncılar

Büşra Pelin BAYNAZOĞLU (Pquenn) Gözde DEMİRAL (Miafitz) İrem SAKMAR (ClumsyKitty) Anna Deniz ŞAYLAN (annadeniz) Eylül ADIGÜZEL (Eylul) Elanur PAT (elanur) Cansu ÖKTEM (AyuHere) Beril SERGÜN (BerylVenus) Duygu KÖSEOĞLU (dkoseoglu) Merve Burcu DURAK (targetlocated)

En Çok Bağış Alan Erkek Yayıncılar

Tuğkan GÖNÜLTAŞ (Elraenn) Ahmet SONUÇ (Jahrein) Ataberk Doğan Kemal Can PARLAK (Kendine Müzisyen) Barış CAN (Barış G.) Ferit KARAKAYA (wtcN) Cantuğ Özsoy (Unlost) Mustafa YAVUZ (hazretiyasuo) Cem KARAKOÇ (Mithrain) Tuna AKŞEN (pintipanda)

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