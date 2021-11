Türkiye'de En Çok Kazanan Oyunlar Belli Oldu (Ekim 2021)

Oyunfor tarafından paylaşılan liste ile beraber ekim ayında Türkiye'de en çok kazanan oyunlar ortaya çıktı. Peki, geçtiğimiz ay en çok hasılat elde eden oyunlar neler? Paylaşılan liste ile ilgili merak edilen tüm ayrıntılar haberimizde.

Ekim 2021'de Türkiye'de En Çok Kazanan Oyunlar Neler?

PUBG Mobile Garena Free Fire Valorant Call of Duty: Mobile CS: GO League of Legends Lords Mobile Mobile Legends: Bang Bang Roblox Brawl Stars

Dijital oyun mağazası Oyunfor tarafından açıklanan verilere göre oyun ve oyun içi satışları ekim ayında, geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 8 oranında azaldı. Yeni tip koronavirüs salgını ile birlikte artan oyun satışları, okulların açılmasının ardından düşüşe geçti.

Oyunfor.com’un oyun ve oyun içi satış verilerine göre geçtiğimiz ay en çok kazanan oyun battle royale türünün başarılı bir örneği olan PUBG Mobile oldu. 20 Aralık 2017 yılında piyasaya sürülen battle royale oyunu, kısa süre içerisinde dünya genelinde oldukça büyük bir popülerliğe sahip olmuştu.

Paylaşılan listenin ikinci sırasında Garena Free Fire bulunuyor. 111 Dots Studio tarafından geliştirilen ve Garena tarafından yayımlanan battle royale oyunu, 2017 yılında Android ve iOS platformlarına çıkışını gerçekleştirmişti.

Riot Games firmasının ilk FPS oyunu olan Valorant, paylaşılan listenin üçüncü sırasında konumlandı. Kısa süre içerisinde büyük bir popülerliğe sahip olan video oyunu, 2020 yılının haziran ayında oynaması ücretsiz olarak çıkmıştı.

Android ve iOS kullanıcıları arasında çok popüler bir yapım olan Call of Duty: Mobile, paylaşılan listenin dördüncü sırasında yer aldı. Beşinci sırada CS: GO bulunuyor. Valve tarafından geliştirilen ve yayımlanan CS: GO, 21 Ağustos 2012 tarihinde satışa sunulmuştu. Dünya genelinde çok popüler olan FPS oyunu geçtiğimiz yıllarda oynaması ücretsiz olmuştu.

Altıncı sırada, dünyanın en popüler MOBA oyunlarından bir tanesi olan League of Legends konumlandı. Paylaşılan listenin yedinci sırasında Lords Mobile yer alırken sekizinci sırada ise Mobile Legends: Bang Bang bulunuyor. Mobile Legends'ı Roblox ve Brawl Stars takip etti.