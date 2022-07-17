Dünya Emoji Günü'ne Özel Türkiye'de En Çok Kullanılan Emojiler Açıklandı

17 Temmuz yani Dünya Emoji Günü'nde Meta, Türkiye’de Facebook gönderilerinde ve Instagram biyografilerinde en çok kullanılan emojileri paylaştı.

Türkiye genelinde son üç ayda oluşturulan Facebook gönderilerine bakıldığında Türkiye genelinde en çok kullanılan yeni emojiler kahkahaya boğulan emoji, gözetleyen surat emojisi ve kalp eller emojisi oldu.

Instagram profillerinde en çok kullanılan spor ile ilgili emojiler ise futbol topu, basketbol topu, voleybol topu, boks eldivenleri ve yüzen insan emojisi oldu. Facebook gönderilerinde ve yorumlarında kullanılan yiyecek içecek emojileri arasında ilk sırada yer alan doğum günü pastası emojisini ise sıcak içecek ve çikolata emojileri takip etti.

Dünya Emoji Günü'ne Özel Yeni Emojiler Geliyor

Dünya Emoji Günü'ne özel bugün pek çok şirket reklamcılık noktasında birbirinden farklı içerikler de çıkardı. Hatta bugüne özel yeni emojilerin geleceği de duyurulmuştu.

Dua emojisi bugüne dek çak bir beşlik olarak kullanıyordu ve artık bugün gelen yeni emojilerle birlikte resmî bir çak bir beşlik emojisine sahip olacağız. Sağa ve sola doğru olan çak bir beşlik emojileri aynı zamanda bir şeyi reddetmenin bir yolu olarak da kullanılabilecek. Örneğin patronunuz sizden bir şey yapmanızı isterse verebileceğiniz çok iyi bir tepki olabilir ve ardından gerçek bir profesyonel gibi masumca beşlik çaktığınızı iddia edebilirsiniz.

Peki siz Türkiye'de en çok kullanılan ve yeni gelecek emojiler hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi ve en sevdiğiniz emojiyi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.