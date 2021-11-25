Türkiye'de En Çok Oynanan Oyun Türleri Belli Oldu

Türkiye'de en çok oynanan oyun türleri açıklandı. GOOINN tarafından hazırlanan rapor, oyun sektörü ile ilgili oldukça önemli bilgiler içeriyor. Peki, GOOINN tarafından hazırlanan rapora göre en popüler oyun türleri neler?

Türkiye'de En Çok Oynanan Oyun Türleri Neler?

Aksiyon/macera Bulmaca Yarış

Her ay düzenli olarak dünyanın trend sektörleri hakkında geniş ve kapsamlı raporlar hazırlayan GOOINN, dijital oyun sektörünü “Gaming Raporu” adı altında çok yönlü olarak analiz etti. GOOINN, Türkiye’de ve dünya genelinde dijital oyunların ve oyuncuların durumunu inceleyerek hazırladığı raporu yayımladı.

Paylaşılan rapora göre Türkiye'de yetişkinlerin yüzde 79'u mobil oyun oynuyor. 4 saatten fazla mobil cihazlarda zaman harcayan Türk mobil oyuncularının yüzde 50,2'si erkek, yüzde 49,8'i ise kadınlardan oluşuyor.

Mobil oyuncu kitlesinin en sevdiği oyun türlerinin başında aksiyon/macera geliyor. En çok oynanan oyun türleri listesinin ikinci sırasında bulmaca yer aldı. Üçüncü sırada ise yarış bulunuyor. Oyunların yüzde 3'lük kısmı ücretli kategoride konumlanırken yüzde 87'lik kısmı ise reklam içeriyor. Aktarılan bilgilere göre oyunların yüzde 28'inde uygulama içi ödemeler mevcut.

Toplamda 35 oyun girişiminin önemli yatırımlar aldığı Türkiye’de, özellikle 2021 yılının ilk yarısında büyük yatırımlar yapıldı. Bu dönemde Türkiye genelinde alınan yatırımın toplam miktarı 704 milyon dolara ulaşmış durumda. Oyun dünyası bu rakamın %35’ini kapsıyor.

Ağustos 2021 sektörel verilerine göre Türkiye’de oyun sektöründe toplam 534 adet startup yer alıyor ve bunlardan 446’sı aktif olarak faaliyet gösteriyor. 2020 yılında 97 adet oyun girişimi kurulurken 2021 yılı için geçen döneme göre bir düşüş yaşanmış ve ağustos ayı itibariyle 30 girişim kurulduğu görülmüş. Diğer yandan, sektörün 2021 üçüncü çeyrek verilerine göre oyun girişimleri 40 yeni anlaşma sağlayarak rekor kırmış ve toplam 226 milyon dolarlık bir yatırım almış durumda.

En Çok Oyun Oynayan Ülkeler

Çin

Güney Kore

GOOINN tarafından hazırlanan rapora göre dünya genelinde yaklaşık 3,24 milyar oyuncu mevcut. En fazla oyun oynayan ülkenin Çin olduğu açıklandı. Çin'deki oyuncular haftada ortalama 12 saatten fazla oyun oynuyor. İkinci sırada ise ortalama 5,88 saat ile Güney Kore yer aldı.

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