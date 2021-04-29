Türkiye'de En Çok Oynanan Ücretsiz Online Oyunlar (2021)

Türkiye'de en çok oynanan ücretsiz online oyunlar açıklandı. Dijital oyun mağazası Oyunfor, 2021 yılının ilk aylarında en fazla oynanan free to play online oyunları paylaştı. Peki, bu yıl en çok hangi online oyunlar oynandı? Paylaşılan verilere ilişkin merak edilen tüm detaylar haberimizde.

Türkiye'de En Çok Oynanan Ücretsiz Online Oyunlar Listesi

Garena Free Fire PUBG Mobile Call of Duty: Mobile Valorant Call of Duty: Warzone LifeAfter Arena of Valor Lords Mobile Mobile Legends League of Legends

Dijital oyun mağazası Oyunfor, 2021'in ilk aylarında en çok oynanan free to play online oyunları açıkladı. Paylaşılan listenin büyük bir kısmını battle royale türündeki video oyunları oluşturuyor. Bu durum, oyuncuların battle royale türüne yoğun bir ilgi gösterdiğini gözler önüne seriyor.

Listenin ilk sırasında 111 Dots Studio tarafından Unity oyun motoru ile geliştirilen Garena Free Fire isimli yapım yer alıyor. Google Play Store ve App Store isimli uygulama mağazalarında yer alan mobil oyun, dünya genelinde çok büyük bir popülerliğe sahip. Oyun ayrıca 2019 yılıdna Google Play Store tarafıdnan "En İyi Popüler Oylama Oyunu" ödülünü almayı başarmıştı.

Paylaşılan listenin ikinci sırasında battle royale türünün başarılı bir örneği olan PUBG Mobile yer alıyor. Üçüncü sırada Activision tarafından sunulan Call of Duty: Mobile yer alırken Valorant mevcut. Listenin beşinci sırasında ise Call of Duty: Warzone bulunuyor.

Oyunfor Genel Müdürü Mehmet Dumanoğlu:, "Garena Free Fire ve PUBG Mobile gibi battle royale türündeki mobil oyunlara olan bu ilgi, ülkemizdeki oyunseverlerin oynama alışkanlıklarına dair önemli ipuçları veriyor. Yüksek kur farklarından dolayı konsol veya yüksek donanımlı PC edinmekte zorlanan oyunseverler, oyun ihtiyaçlarını karşılamak için daha çok cep telefonlarını tercih etmeye başladı" dedi ve şu şekilde devam etti: