Türkiye'de En Çok Yatırım Alan Sektörler Açıklandı

Türkiye'de en çok yatırım alan sektörler belli oldu. Game Factory ve Startup Centrum tarafından paylaşılan rapor, oyun sektörünün yatırım alanında oldukça büyük bir başarı elde ettiğini gözler önüne serdi.

Türkiye'de En Çok Yatırım Alan Sektörler Listesi

Oyun Yapay zeka Veri & analitik Finans

Game Factory ve Startup Centrum, Türkiye'deki yıllık yatırım miktarını açıkladı. Paylaşılan rapora göre oyun sektörü, 2021 yılında en çok yatırım alan sektör olmayı başardı. 2020 yılında 10 adet oyun girişimi yatırım alırken bu sayı, geçtiğimiz yıl 54'e yükseldi.

Türkiye'de en fazla yatırım yapılan sektörler listesinin ikinci sırasında yapay zeka bulunuyor. Yapay zeka alanında 46 girişimin yatırım aldığı açıklandı. Veri & analitik 39 girişim ile üçüncü sırada konumlanırken finans ise 34 girişim ile dördüncü sırada yer aldı.

Yayımlanan rapora göre 2020 yılında Türk oyun sektörüne yapılan yatırımlar 13,1 milyon dolar seviyesindeyken bu sayı, geçtiğimiz yıl 266 milyon dolara ulaştı. Böylelikle Türk oyun sektörüne yapılan yatırımlar, 1 yılda yaklaşık olarak 20 kat arttı.

Türkiye'deki oyun sektörü, geçtiğimiz yıl her 7 günde bir yatırım alarak en çok sayıda yatırım alan sektör oldu. Girişim sayısı olarak her ne kadar oyun sektörü ilk sırada yer alsa da milyon dolar bazında Getir, teslimat sektörünü ilk sıraya çıkartmayı başardı.

Türkiye girişim ekosistemi 2021 yılında toplam 1,1 milyar dolar tutarında yatırım aldı. Girişim dünyasındaki toplam yatırımın yaklaşık olarak her 4 dolarından biri oyun sektörüne yapıldı. Rapora göre Türk oyun girişimlerinin yaş ortalaması 22,8 iken yatırım alan girişimlerin ekiplerinde ise ortalama 4,3 kişi bulunuyor.

Game Factory CEO’su Efe Küçük, Türk oyun sektörünün özellikle mobil ve blockchain teknolojileri alanında dünyadaki ilgi çekici noktalardan bir tanesi olmaya devam edeceğini söyledi. Geçtiğimiz yıl 54 tane oyun girişimine yatırım yapıldığını belirten Küçük, bu girişimlerin 40 tanesinin mobil oyun odaklı olduğunu ifade etti.

Küçük, "2022 yılında ise en az 2 tane daha oyun stüdyosunun unicorn olmasıyla hem de blockchain dünyasının oyun tarafındaki entegrasyonlarıyla birlikte Türk oyun sektörüne yapılacak yatırımların 400 milyon doların üstüne çıkmasını bekliyorum" dedi.

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