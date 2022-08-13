Türkiye'nin En Nefret Edilen Uygulamaları Belli Oldu

Dünyadaki milyonlarca akılı telefona Google Playstore ve Apple Store gibi mecralardan her gün 250 milyon uygulama indiriliyor. Özellikle Android tarafında neredeyse hiçbir kaliteli kontrol standardına sahip olmayan uygulamalar, kısa sürede kullanıcıların nefretini topluyor. Bu konu üzerine giden Electronics Hub adlı bir teknoloji şirketi dünyada en çok nefret edilen uygulamaların listesini çıkardı.

Listede Türkiye'ye de yer veren siteye göre ülkemizde en çok nefret edilen uygulama Roblox oldu. Toplamda 21 ülkede en çok nefret edilen uygulama olan Roblox, Reddit ve Tinder'ın hemen önünde yer aldı.

En Nefret Edilen Sosyal Medya Uygulaması Twitter

Araştırmasını uygulamaları kategorilendirerek tamamlayan firma; kripto para borsası, flört uygulamaları, eğlence, mobil oyunlar, bankacılık işlemleri ve sosyal medya olarak toplamda 6 kategori oluşturdu.

Yapılan kategorilendirmeye göre kripto para borsasında Cash App, flört uygulamalarında Tinder, eğlence uygulamalarında Steam, mobil oyunlarda Roblox, bankacılık uygulamalarında Western Union ve sosyal medya uygulamalarında ise Facebook Messenger en sevilmeyen uygulama oldu.Türkiye'de ise en sevilmeyen sosyal medya uygulaması diğer çoğu ülkenin aksine Twitter olarak seçildi.

İşte Türkiye'de En Nefret Edilen Uygulamalar

En Çok Nefret Edilen Uygulama Roblox Kripto Para Borsaları Uphold Flört Uygulamaları OkCupid Eğlence Steam Mobil Oyun Genshin Impact Bankacılık Wise Sosyal Medya Twitter

Sitenin hazırladığı dünya haritasında nefret edilen uygulamalarla ilgili daha fazla bilgi almak için aşağıdaki platformu kullanabilirsiniz.