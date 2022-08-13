Türkiye'nin En Nefret Edilen Uygulamaları Belli Oldu
Electronics Hub adlı sitenin yaptığı araştırmaya göre Türkiye'nin en nefret edilen uygulamaları belli oldu. İşte detaylar!
Dünyadaki milyonlarca akılı telefona Google Playstore ve Apple Store gibi mecralardan her gün 250 milyon uygulama indiriliyor. Özellikle Android tarafında neredeyse hiçbir kaliteli kontrol standardına sahip olmayan uygulamalar, kısa sürede kullanıcıların nefretini topluyor. Bu konu üzerine giden Electronics Hub adlı bir teknoloji şirketi dünyada en çok nefret edilen uygulamaların listesini çıkardı.
Google Play'e Alternatif Olarak Kullanabileceğiniz En İyi Android Uygulama Mağazaları
Android akıllı telefon ve tablet kullanıcılarının en büyük uygulama mağazası elbette Google Play. Mobil cihazlarımızın üzerinde hazır olarak gelen mağaza, bu nedenle en popüler uygulamaları sorunsuzca indirebilmenizi sağlayabiliyor.
Listede Türkiye'ye de yer veren siteye göre ülkemizde en çok nefret edilen uygulama Roblox oldu. Toplamda 21 ülkede en çok nefret edilen uygulama olan Roblox, Reddit ve Tinder'ın hemen önünde yer aldı.
En Nefret Edilen Sosyal Medya Uygulaması Twitter
Araştırmasını uygulamaları kategorilendirerek tamamlayan firma; kripto para borsası, flört uygulamaları, eğlence, mobil oyunlar, bankacılık işlemleri ve sosyal medya olarak toplamda 6 kategori oluşturdu.
Yapılan kategorilendirmeye göre kripto para borsasında Cash App, flört uygulamalarında Tinder, eğlence uygulamalarında Steam, mobil oyunlarda Roblox, bankacılık uygulamalarında Western Union ve sosyal medya uygulamalarında ise Facebook Messenger en sevilmeyen uygulama oldu.Türkiye'de ise en sevilmeyen sosyal medya uygulaması diğer çoğu ülkenin aksine Twitter olarak seçildi.
İşte Türkiye'de En Nefret Edilen Uygulamalar
|En Çok Nefret Edilen Uygulama
|Roblox
|Kripto Para Borsaları
|Uphold
|Flört Uygulamaları
|OkCupid
|Eğlence
|Steam
|Mobil Oyun
|Genshin Impact
|Bankacılık
|Wise
|Sosyal Medya
Sitenin hazırladığı dünya haritasında nefret edilen uygulamalarla ilgili daha fazla bilgi almak için aşağıdaki platformu kullanabilirsiniz.
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