Türkiye'nin En Nefret Edilen Uygulamaları Belli Oldu

Electronics Hub adlı sitenin yaptığı araştırmaya göre Türkiye'nin en nefret edilen uygulamaları belli oldu. İşte detaylar!

Türkiye'nin En Nefret Edilen Uygulamaları Belli Oldu
Samet Dönmez
Samet Dönmez -

Dünyadaki milyonlarca akılı telefona Google Playstore ve Apple Store gibi mecralardan her gün 250 milyon uygulama indiriliyor. Özellikle Android tarafında neredeyse hiçbir kaliteli kontrol standardına sahip olmayan uygulamalar, kısa sürede kullanıcıların nefretini topluyor. Bu konu üzerine giden Electronics Hub adlı bir teknoloji şirketi dünyada en çok nefret edilen uygulamaların listesini çıkardı.

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Listede Türkiye'ye de yer veren siteye göre ülkemizde en çok nefret edilen uygulama Roblox oldu. Toplamda 21 ülkede en çok nefret edilen uygulama olan Roblox, Reddit ve Tinder'ın hemen önünde yer aldı.

Türkiye'nin En Nefret Edilen Uygulamaları Belli Oldu

En Nefret Edilen Sosyal Medya Uygulaması Twitter

Araştırmasını uygulamaları kategorilendirerek tamamlayan firma; kripto para borsası, flört uygulamaları, eğlence, mobil oyunlar, bankacılık işlemleri ve sosyal medya olarak toplamda 6 kategori oluşturdu.

Yapılan kategorilendirmeye göre kripto para borsasında Cash App, flört uygulamalarında Tinder, eğlence uygulamalarında Steam, mobil oyunlarda Roblox, bankacılık uygulamalarında Western Union ve sosyal medya uygulamalarında ise Facebook Messenger en sevilmeyen uygulama oldu.Türkiye'de ise en sevilmeyen sosyal medya uygulaması diğer çoğu ülkenin aksine Twitter olarak seçildi.

İşte Türkiye'de En Nefret Edilen Uygulamalar

En Çok Nefret Edilen Uygulama Roblox
Kripto Para Borsaları Uphold
Flört Uygulamaları OkCupid
Eğlence Steam
Mobil Oyun Genshin Impact
Bankacılık Wise
Sosyal Medya Twitter

Sitenin hazırladığı dünya haritasında nefret edilen uygulamalarla ilgili daha fazla bilgi almak için aşağıdaki platformu kullanabilirsiniz.

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