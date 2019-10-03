2019 yılında Türkiye'nin en sevilen markaları açıklandı! İşte farklı kategorilerden en sevilen markalar.

Türkiye Lovemark 2019 Listesi Açıklandı

Bu yıl on ikinci defa gerçekleştirilen "Türkiye'nin Lovemark'ları Araştırması" 2019 yılına ait en sevilen markaları ortaya çıkardı.

MediaCat önderliğinde Ipsos tarafından bilgisayar destekli telefon görüşmeleri tekniği ile yapılan araştırma, Türkiye'nin en sevilen markalarını belirlemek amacıyla düzenlendi. Şubat ve Haziran aylarında düzenlenen, kadın ve erkek oranının eşit olduğu iki bin kişi ile yapılan anket, modelli bir hesaplamaya tabi tutulmuştur.

İşte Türkiye'nin Lovemark 2019 listesi: