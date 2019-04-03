Türkiye eSIM'e Geçiş Yapıyor! İşte BTK'nın Aldığı Kararlar

Hücresel bağlantı destekli akıllı saatlerde ortaya çıkan ve iPhone XS serisiyle çok konuşulur hale gelen eSIM teknolojisi hakkında önemli kararlar alındı. İşte BTK'nın eSIM üzerine aldığı önlemler:

Türkiye içerisinde eSIM kullanacak müşteriler için karar veren BTK, 2020'den itibaren eSIM'e destek sağlanacağını ifade etti. eSIM'in yalnızca Türkiye’deki mobil işletmeciler tarafından kontrol edilebileceğini söyleyen kurum, mevzuatın değişmeyeceğini aktardı.

Yurt dışından getirilen cihazların IMEI alabilmesi için 120 gün sınırı koyan BTK, amaçlarının tüketici haklarının ve kişisel verilerin korunmasını olduğunu dile getirdi. Ayrıca eSIM'lere özel profil verisi hazırlayacaklarını belirten BTK, sistem bileşenleri için yerli malı belgesi alınmasını istiyor.

"Uzaktan Programlanabilir SIM teknolojileri" olarak adlandırılan kararname ile birlikte, kullanıcıların daha rahat etmesini amaçlayan kurumun belirli bölgelerde istasyon açacağı da ifade edildi. 29 Şubat'a kadar hazırlıkları sürdürecek olan BTK, eSIM teknolojisine hazır olduğumuzun altını çizdi.