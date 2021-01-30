Türkiye'nin Fiber Haritası Çıkarıldı: Avrupa'da Kaçıncı?

Türkiye fiber haritası verileri yayınlandı. Yayınlanan son rapora göre Türkiye'nin fiber karnesi OECD ülkelerinin gerisinde. Peki ya Türkiye'deki fiber yatırımları ne seviyede? İşte detaylar.

CHP Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel tarafından oluşturulan rapor sonucunda Türkiye'nin fiber internet haritası ortaya kondu. Adıgüzel'in yayınladığı rapora göre Türkiye'nin fiber payı, sabit geniş bant internet alanında OECD ortalamasının altında kalıyor.

"Türkiye’de internet yavaş ve pahalı çünkü altyapı yetersiz" ifadelerini kullanan Başkan Yardımcısı Adıgüzel, İstanbul’da kişi başı 3.3 metre, Ankara’da 4.5 metre, İzmir’de ise 4.3 metre fiber altyapı düştüğünü kaydetti.

Türkiye fiber haritası verileri iç açıcı değil

2021 yılı itibarıyla Türkiye’de fiber uzunluğu 413 bin km yüzölçümü olduğu ifade edilirken, Türkiye’de mevcut sabit geniş bant abone sayısı 15,8 milyon olduğu kaydedildi. Bu rakam fiber, xDSL, kablo abonelik sayılarının toplamını oluşturuyor.

83 milyon nüfusa sahip Türkiye'nin toplam fiber abone sayısı ise yaklaşık 3,8 milyon seviyesinde. OECD ülkeleri arasında geri planda kaldığı belirtilen Türkiye'nin 2016’dan 2019’a yalnızca yüzde 4’lük bir artış yakaladığı ifade edildi:

"Yapılan araştırmalar fiber altyapının yaklaşık 200 kat artması gerektiğini ortaya koyuyor. Türkiye’nin başta fiber olmak üzere tüm internet altyapı yatırımlarını bir an önce gündemine alması lazım. Türkiye’de bugün pahalı ve yavaş internet yöneticilerin iddialarının aksine bir tercih meselesi değildir. Vatandaş keyfinden mi yavaş internet kullanıyor?”

Ayrıca geçtiğimiz dönemde BTK tarafından ortaya konan verilerde şehirlere göre fiber altyapı dağılımı paylaşılmıştı. Bu rapora göre 15.519.267 kişilik nüfusa sahip İstanbul’un fiber altyapı uzunluğu 52.762 metre civarında. 5.639.076 kişilik nüfusa sahip Ankara’nın fiber altyapı uzunluğu ise 25.387 seviyesinde.

Speedtest'in yayınladığı verilerde ise Türkiye mobil internet hızında 36.79 MBPS ile 58. sırada yer aldı. Sabit internet hızında da 28.74 MBPS ile 102. sırada bulunuyor. Peki ya siz internet hızından memnun musunuz? Yorumlar bölümünden görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın.