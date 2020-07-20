Türkiye'ye Gök Taşı Mı Düştü? Gök Taşı Düştü İddiası

Vatandaşlar sosyal medya hesapları üzerinden gök taşı düştüğü ile ilgili paylaşımlara yapmaya başladı. " Gök taşı mı düştü? " sorusu bir anda arama motorlarında en çok aratılan konu haline geldi. Vatandaşlar şu anda " gök taşı mı düştü? " sorusunun cevabını arıyor.

Türkiye'ye Gök Taşı Düştü Mü? Meteor Mu Düştü?

Türkiye'ye gök taşı düştüğü iddiaları hakkında resmi bir açıklama bulunmuyor. Henüz resmi makamlar tarafından açıklama gelmedi. Twitter'da gök taşı düştüğü ile ilgili paylaşımlar yapılmakta.

Vatandaşlar Twitter üzerinden yaptıkları paylaşımlarda gök taşı düştüğünü iddia etmekte. Resmi açıklama yapılır ise haberimizi güncelleyeceğiz. Vatandaşlar yaptıkları paylaşımlarda gökyüzünün bir anda aydınlandığını söylemekte.

Twitter üzerinden yapılan paylaşımlar şu şekilde:

İzmir'de yeşil bi göktaşı/kuyruklu yıldız gören oldu mu benden başka acaba , çok enteresandı — kamil (@buralarinkamili) July 20, 2020

Göktaşı, Kayanyıldız, Bursa'da göran varmı — Karakartal (@Karakar25380742) July 20, 2020

Az önce yıldız mı kaydı ? Yoksa göktaşı mı düştü ? İlk kez böyle bir olaya şahit oldum — Mustafa (@Mustafaoksuzz) July 20, 2020

az önce izmir'e göktaşı mı düştü ben mi yanlış gördüm? — Tuğçe (@tugcedlk) July 20, 2020

#göktaşı Muğla dan da gözüktü doğu yönüne doğru kaydı — ⓂⓂ ​ K a y A (@K_a_y_A48) July 20, 2020

Detaylar geldikçe sizleri bilgilendireceğiz. Bizleri takipte kalın! Sizler konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlar bölümünden görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın! En yeni ve en güncel haberlere sitemiz üzerinden ulaşabilirsiniz.