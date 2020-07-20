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Türkiye'ye Gök Taşı Mı Düştü? Gök Taşı Düştü İddiası

Türkiye'ye gök taşı mı düştü? Gök taşı düştüğü hakkında iddialar ortaya atıldı. " Gök taşı mı düştü? " sorusunun cevabı merak ediliyor.

gok-tasi-mi-dustu
Emre Fırtına
Emre Fırtına -

Vatandaşlar sosyal medya hesapları üzerinden gök taşı düştüğü ile ilgili paylaşımlara yapmaya başladı. " Gök taşı mı düştü? " sorusu bir anda arama motorlarında en çok aratılan konu haline geldi. Vatandaşlar şu anda " gök taşı mı düştü? " sorusunun cevabını arıyor.

Türkiye'ye Gök Taşı Düştü Mü? Meteor Mu Düştü?

Türkiye'ye gök taşı düştüğü iddiaları hakkında resmi bir açıklama bulunmuyor. Henüz resmi makamlar tarafından açıklama gelmedi. Twitter'da gök taşı düştüğü ile ilgili paylaşımlar yapılmakta.

Vatandaşlar Twitter üzerinden yaptıkları paylaşımlarda gök taşı düştüğünü iddia etmekte. Resmi açıklama yapılır ise haberimizi güncelleyeceğiz. Vatandaşlar yaptıkları paylaşımlarda gökyüzünün bir anda aydınlandığını söylemekte.

Twitter üzerinden yapılan paylaşımlar şu şekilde:

Detaylar geldikçe sizleri bilgilendireceğiz. Bizleri takipte kalın! Sizler konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlar bölümünden görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın! En yeni ve en güncel haberlere sitemiz üzerinden ulaşabilirsiniz.

ETİKETLER: gök taşı

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