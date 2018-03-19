Türkiye, Güneş Enerjisinde Büyük Oynuyor

Elektrik ve elektronik şirketi Tunçmatik'in Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Özer, güneş enerjisi sektörüne ilişkin birbirinden önemli açıklamalarda bulundu. Özer, 2030'da sadece güneş enerjisinde 300 bin kişilik istihdam sağlanacağını ifade etti.

Tunçmatik olarak Uşak, Afyon, Elazığ, Milas, Ankara ve Mersin'de lisanssız güneş enerjisi alanına 73 milyon dolarlık yatırım gerçekleştirdiklerini söyleyen Ozer, Türkiye'de lisanssız güneş enerjisi kapasitesinin 3 bin megavatın üzerine çıktığını belirtti.

Özer, "Türkiye'de lisanssız güneş yatırımları olmasaydı, güneş enerjisi 23 megavatta kalacaktı. Türkiye çok zaman kaybetti. Oyunun ortasında kurallar değişti, bu yatırımcı açısından çok yıpratıcı oluyor. Kurallar en başta neyse öyle devam etmeli” ifadelerini kullandı.

Şu anda güneş enerjisinde 40 bin kişilik istihdam olduğunu ve planlananlar yapılırsa, 2030'da bu sayının 300 bine kadar çıkabileceğini belirten Özer, “O zaman milli enerji kaynağımız güneş en büyük işveren sektör olacak fakat lisanssız güneş enerjisi devlet politikası olarak desteklenmediği için şu an sektörde bir daralma başladı” dedi.

Özer, Türkiye'de şu anda 30 güneş paneli üreticisi olduğunu fakat bu üreticilerin kapasitesinin Türkiye'deki panel talebinin 20 katı olduğunu söyledi. Panel üretiminde plansız bir kapasite olduğunu ifade eden Özer, şu ifadeleri kullandı:

"Bu üreticiler hücreleri yurt dışından getirip montaj yapıyorlar ama bu şekilde ayakta kalma şansları yok. Yani, şu anda panelde plansız bir kapasite oldu. Bu montaj işini çok ciddi ve kaliteli bir şekilde yapanlar da var. ABD Başkanı Donald Trump ithal güneş panelleri için ek gelir vergisi uygulaması başlattı ama Türkiye bu uygulamada istisna ülkeler arasında. Güney Koreli Hanwha da Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) kapsamında bir yatırım yapıyor ama Türkiye üzerinden Amerika'ya mal da verilebilir, bu yatırımı büyütebilir”