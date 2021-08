Prof. Çakır: Türkiye'nin Her Yerinde 6.5'lik Deprem Olabilir

Prof. Dr. Ziyadin Çakır'a göre Türkiye'nin her yerinde deprem olabilir. İstanbul'un büyük bir bölümü başta olmak üzere Türkiye'nin pek çok noktası aktif fay hatları üzerinde bulunuyor.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ziyadin Çakır Türkiye'nin altındaki fay hatlarının yeni kırılmalara gebe olduğunu söylüyor.

AA muhabirine yaptığı açıklamada, insanların depremin ciddiyetini anladığını ifade eden Prof. Çakır, TÜBİTAK ve AFAD sayesinde önemli bir aşamaya gelindiğini aktardı.

Türkiye'nin her yerinde deprem olabilir açıklaması

Prof. Dr. Ziyadin Çakır, beklenen İstanbul depremine her geçen gün daha da gerçek hale geldiğini, ancak önceden tahmin etmenin mümkün olmadığını dile getirdi. Depremin her an oluşabileceğini konusunda uyarıda bulunan Prof. Çakır, "Şu anda Türkiye'nin her yerinde 6,5 büyüklüğüne ulaşabilecek deprem her zaman olabilir."

Prof. Dr. Ziyadin Çakır'a göre bilimsel araştırma yapılmadan depemin hareketliliğini ve ne kadar yıkıcı olduğunu tahmin etmek olanaksız:

"Depremi tahmin etmek yerine deprem için hazır olmamız ve 'Ne zaman deprem olacak?' sorusunu artık sormamak gerekiyor. Çünkü kimse bilmiyor. Depremin zamanını, deprem biliminin en gelişmiş olduğu ülkedeki bilim insanları da bilmiyor. Bazı kişiler '5 sene içinde deprem olacak' veya '2047 yılına kadar deprem olmayacak' gibi beyanlarda bulunuyorlar. Bu söylemlerin hiçbirisi maalesef bilimsel verilere veya evrensel olarak kabul görmüş bilimsel yöntemlere dayanmıyor. Bir deprem olduğunda yanındaki fayın ne zaman kırılacağı noktasında da bize bir şey söylemek pek mümkün değil. Bu, 1 ay da 1 yıl da 32 yıl da olabilir. Ama şunu biliyoruz ki her geçen gün deprem bir gün daha bize yaklaşıyor. "

Deprem anında ve sonrasında ne yapılması gerektiği konusuna da değinen İTÜ Jeoloji Mühendisliği Öğretim Üyesi, "Büyük depremlerde bu şans pek olmuyor. Deprem ilk hissedildiğinde tavan yıkılma ihtimaline karşı bir ara boşluk oluşturabilecek yerlere sığınalım." dedi.

Prof. Çakır, bazı insanların deprem tedirginliği yüzünden telefon hatlarının sıkıştığını ve bunun da iletişimi aksattığını söyledi: "Bu tarz tedirginliği olanlar deprem haberlerinden uzak dursunlar. Bir endişeleri varsa bu, bulundukları evin depreme dayanıklı olup olmadığı olmalı."