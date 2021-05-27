Türkiye'nin Her Yerine Fiber İnternet Ne Zaman Gelecek?

Türkiye'nin her yerine fiber internet hizmeti çok yakında gerçek oluyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan'ın aktardığı verilere göre, sadece birkaç yıl içerisinde Türkiye'nin her mahallesinde fiber internet kullanılabilir olacak.
Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan tarafından "CloudTalk Online 2021" etkinliğinde gerçekleştirilen konuşmada, Türkiye'nin internet haritası detaylandı. Teknolojinin günümüz dünyasında bütün sektörler açısından rekabet yarattığını söyleyen Sayan, "Yüzde 90'ı yeterli görmüyoruz. 2023 hedefimiz yüzde 100 olacak şekilde, bütün mahallelerimizde fiberin olması." dedi.
Türkiye'nin her mahallesine fiber internet hizmeti
Covid-19 pandemisi yüzünden hem Türkiye'de hem de dünyada internete olan talebin arttığını ifade eden Bakan Yardımcısı, "Verinin bulutta tutulma ihtiyacının sonucu olarak dünya genelinde bulut bilişim hizmet sağlayıcıları sayısında ve hizmet pazarının büyüklüğünün artmasında bir artış söz konusu" diye konuştu.
Finansal hizmetler, oyun teknolojisi, sağlık hizmetleri, üretim, medya ve eğlence gibi birçok alanda fiber internete ihtiyaç duyulduğunu aktaran Ömer Fatih Sayan, bu anlamda yerli ve küresel şirketlerle kullanıcı ihtiyaçlarına göre hizmet sunacaklarını söyledi.
Fiber internete ek olarak 5G teknolojisinin de 2023 yılı itibarıyla kullanımda olacağını aktaran Sayan, "5G'nin ülkelerin geleceğini etkileyecek derecede kritik bir teknoloji haline geldiğini düşünüyoruz" dedi. Bakan Yardımcısı'nın CloudTalk Online 2021'de öne çıkan açıklamaları şu şekildeydi:
- "Bulut bilişim teknolojilerinde her işletmenin kendine özgü bir strateji belirlemesi ne kadar önemliyse sektör bazlı stratejilerin belirlenmesi ve sektöre özel bulut bilişim hizmetlerinin geliştirilmesi de bir o kadar önemli. Zira avantajlarının yanı sıra riskler de taşıyan bulut bilişim teknolojisi için kişiler, şirketler ve hükümetlerin, hem kurulum aşamasında hem de kullanım süreçlerinde muhtemel tehditleri de göz önüne alarak stratejiyi en iyi şekilde geliştirmesi gerekiyor.
- Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının özellikle haberleşme bölümünde bizim önümüzdeki en büyük projelerimizden bir tanesi 5G. Gündelik yaşamdan sanayiye, tarımdan güvenliğe kadar insan hayatına dokunan birçok alanda daha kolay, daha hızlı ve etkin iş yapabilme olanağını sağlaması nedeniyle 5G, önceki nesil teknolojilerinden ayrı bir öneme sahip. Birçok sektörde 5G altyapısı üzerinden kullanıcılara sunulacak uygulamalardan ötürü 5G'yi dikey sektör uygulamalarından bağımsız olarak değerlendirmek imkansız.
- Akıllı fabrikalar, otonom araçlar, akıllı şehirler, dijital sağlık uygulamaları gibi birçok yenilik 5G'nin sağlayacağı düşük gecikme ve yüksek hız sayesinde hayatımızda sıklıkla yer alacak. 5G'nin sadece sözünü ettiğimiz dikey sektörlerde değil, farklı birçok alanda da kullanılacağı aşikar.
- 5G'nin ülkelerin geleceğini etkileyecek derecede kritik bir teknoloji haline geldiğini düşünüyoruz. Ama 5G için olmazsa olmaz iki şart var. Bulut bilişim hizmetleri, veri merkezlerimiz, bunlara ulaşabilecek 5G baz istasyonundan sonra fiber ağ, ülkemizin fiber ağlarla örülmesi.
- Bizim operatörlere yaptığımız yönlendirmelerimizde çok net söyleyebilirim ki bu sene sonuna kadar Türkiye'deki her mahallemizin yüzde 90'ında fiber olacak. Yüzde 90'ı yeterli görmüyoruz. 2023 hedefimiz yüzde 100 olacak şekilde, bütün mahallelerimizde fiberin olması."
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