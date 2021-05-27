Türkiye'nin Her Yerine Fiber İnternet Ne Zaman Gelecek?

Türkiye'nin her yerine fiber internet hizmeti çok yakında gerçek oluyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan'ın aktardığı verilere göre, sadece birkaç yıl içerisinde Türkiye'nin her mahallesinde fiber internet kullanılabilir olacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan tarafından "CloudTalk Online 2021" etkinliğinde gerçekleştirilen konuşmada, Türkiye'nin internet haritası detaylandı. Teknolojinin günümüz dünyasında bütün sektörler açısından rekabet yarattığını söyleyen Sayan, "Yüzde 90'ı yeterli görmüyoruz. 2023 hedefimiz yüzde 100 olacak şekilde, bütün mahallelerimizde fiberin olması." dedi.

Türkiye'nin her mahallesine fiber internet hizmeti

Covid-19 pandemisi yüzünden hem Türkiye'de hem de dünyada internete olan talebin arttığını ifade eden Bakan Yardımcısı, "Verinin bulutta tutulma ihtiyacının sonucu olarak dünya genelinde bulut bilişim hizmet sağlayıcıları sayısında ve hizmet pazarının büyüklüğünün artmasında bir artış söz konusu" diye konuştu.

Finansal hizmetler, oyun teknolojisi, sağlık hizmetleri, üretim, medya ve eğlence gibi birçok alanda fiber internete ihtiyaç duyulduğunu aktaran Ömer Fatih Sayan, bu anlamda yerli ve küresel şirketlerle kullanıcı ihtiyaçlarına göre hizmet sunacaklarını söyledi.

Fiber internete ek olarak 5G teknolojisinin de 2023 yılı itibarıyla kullanımda olacağını aktaran Sayan, "5G'nin ülkelerin geleceğini etkileyecek derecede kritik bir teknoloji haline geldiğini düşünüyoruz" dedi. Bakan Yardımcısı'nın CloudTalk Online 2021'de öne çıkan açıklamaları şu şekildeydi: