Türkiye'nin İlk 58 İnçlik Google TV’si TCL P635 Satışta!

Bilkom güvencesi ile ürünlerini Türkiye pazarına sokan TCL Electronics, yeni modelleriyle Google TV ürün yelpazesini de genişletiyor. Türkiye'nin en geniş Google TV ürün ailesini Türk müşterilerle buluşturan TCL, Google TV modelleri arasında en büyük modellerden biri olan 58 inçlik P635 modelini de Türkiye pazarına getirdi.

TCL 58P635 olarak geçen bu yeni Google TV, üstün ses ve görüntüleme teknolojileri ile dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Gerek parlaklığı gerekse gölge ayrıntıları ile canlı renkler sunmayı başaran TV, aynı zamanda HDR 10 ve dinamik ton eşleme desteğine sahip. Seyir zevkinizi en üst seviyeye çıkaran TV, izleme deneyiminizi hiç olmadığı kadar eğlenceli ve keyifli hâle getiriyor.

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Google TV platformunun tüm ayrıcalıklarını içerisinde barındıran cihaz, kullanıcıların Netflix, Disney Plus, Amazon Prime Video, YouTube, Apple TV ve daha fazlası dâhil olmak üzere en sevdikleri içeriğe tek tıkla erişmesine olanak tanıyor.

HDMI 2.1 ve ALLM desteği ile oyun konusunda da en iyi performansı sunarken, Bluetooth 5.0 ve USB bağlantıları ile harici kulaklık, fare, kamera ve klavye gibi donanımları bağlamaya da imkân tanıyor.

58 inç boyutuyla dikkat çeken ve Türkiye'de bu boyutlardaki ilk Google TV olan TCL P635, Bilkom güvencesi ile Türkiye'nin önde gelen teknoloji marketleri ve onlie platformlarında satışa sunulmuş durumda.