Türkiye'de İlk Defa Haftada 4 Gün Mesai Sistemi Kullanılacak!

Daha önce yurt dışında da zaman zaman gündem olan haftada 4 gün mesai uygulaması bir şirket tarafından ülkemizde hayata geçiriliyor. Aksa Akrilik şirketi, haftada 4 gün mesai uygulayan Türkiye'deki ilk kurumsal şirket olacak. Şirket bu yeni mesai uygulamasıyla verimliliği ve çalışan memnuniyetini artırmayı amaçlıyor.

Haftada 4 gün mesai uygulamasıyla birlikte şirket, çalışanların performansını, işinin sonuçlarını ve hedefleri daha doğru şekilde ölçüp, çalışanlara iş üzerinde daha fazla sorumluluk vermeyi amaçlıyor. Şirket böylelikle verimliliği de artırarak gereksiz mesai saatleri sorunundan kurtulmayı planlıyor.

Pandeminin son yıllardaki etkisi pek çok şirketi evden çalışmaya yöneltti ve bu süreçte şirketler daha az çalışma süreleriyle daha çok iş yapabilmenin de cevherlerini keşfetti. Çalışan tarafında da motivasyonun artması sonucu farklı çalışma koşullarını denemeye yönelen şirketler arasında ülkemiz genelinde Aksa Akrilik bu tarz bir atılımla öncülerden biri hâline geldi.

Aksa Akrilik Haftada 4 Gün Mesai Uygulamasına Geçiyor

Aksa Akrilik Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Cengiz Taş, alınan kararı şu ifadelerle özetliyor:

"Yapılan araştırmalara göre, iş yaşam dengesinin sağlanmasına yönelik yeni çalışma sistemleri, çalışanların memnuniyeti üzerindeki olumlu etkisinin yanı sıra, üretkenliği ve verimliliği de önemli ölçüde artırdı. Avrupa’da birçok ülke, esnek çalışma seçenekleri ile hem çalışan memnuniyetinde, hem de iş sonuçlarında oldukça olumlu sonuçlar aldıklarını duyurdu. Biz de bu kapsamda, 3 ay süre ile haftada 4 gün mesai sistemini deneyerek iş dünyasına örnek olacağız. 1450 çalışanımızdan fazla mesai ücreti almayan yaklaşık 200 çalışanımıza uyarlanacak uygulamamız sonrası sonuçları duyuracağız. Uygulama kapsamındaki çalışanlarımızın performansını iş sonuçları ve hedeflere göre ölçeceğiz. Aksa, aidiyet duygusu yüksek, yıllardır iş odaklı performans düzenine alışık bir çalışan yapısına sahip. Dolayısıyla, 50 yıllık köklü geçmişiyle de bu uygulamayı en iyi şekilde hayata geçirecek şirketlerin başında geliyor."

Aksa Akrilik 4 gün ofis mesaisi dışında evden 2 gün çalışma stratejisini de sürdürecek. Aksa Akrilik dışında Türkiye'de bu adımı atmayı planlayan şirketler de bulunuyor ancak somut adımlar şimdilik görünürde yok. Dünya'da ise haftada 4 gün mesai sistemine ön hazırlıkları yapan pek çok şirket bulunuyor.

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