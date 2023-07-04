Türkiye'nin İlk ve Tek Elektrikli Otomobil Kiralama Platformu Açıldı: Voltify
Türkiye'nin ilk ve tek elektrikli otomobil kiralama platformu hizmeti veren Voltify, müşterilerine birbirinden modern elektrikli otomobillerle hizmet veriyor.
Türkiye'de otomobil kiralama hizmeti veren Voltify, elektrikli otomobillere yönelik artan talebi karşılayarak otomotiv endüstrisinde devrim yaratıyor.
Hedef Filo'nun iştiraki olan Voltify, 3-12 aylık abonelik modelleri sunarak kurumların ve bireylerin elektrikli araçların performansını ve konforunu deneyimlemelerine olanak tanıyor.
Platform, farklı bütçeler için seçenekler sunan geniş bir elektrikli otomobil modeli yelpazesine sahip. Voltify, elektrikli otomobilleri ileri teknolojiyle entegre etmekle kalmıyor, aynı zamanda sigorta, bakım ve onarımla da ilgilenerek kullanıcıların yalnızca elektrikli otomobil kullanma keyfine odaklanmalarını sağlıyor.
Voltify Hangi Elektrikli Otomobillerde Hizmet Veriyor?
- Tesla Model Y
- MG ZS EV
- MG4 Electric
- Volvo C40 Recharge
- Volvo XC40 Recharge
- Hyundai Kona
- Leap Motor T03 Pro
- Mercedes-Benz EQA
- Mercedes-Benz EQC
- Nissan X-Trail E-4ORCE
- Nissan Qashqai E-power
- Opel Corsa-e
- Opel Mokka-e
- Renault Zoe
- Skywell ET5
Voltify Kurucusu ve CEO'su Mehmet Yiğit'e göre Voltify, Türkiye'de elektrikli otomobillerin daha fazla benimsenmesine katkıda bulunacak. CEO Yiğit ayrıca teknoloji hızla ilerlerken, alışkanlıkların da değiştiğini ve elektrikli otomobillerin şarj ve menzil konusundaki endişeleri giderdiğini vurguluyor.
İlk Uçan Otomobil Ön Siparişe Sunuldu: İşte Fiyatı ve Özellikleri!
İlk elektrikli uçan otomobil, yolda ve havada testlere başlaması için gerekli onayı aldı. Kaliforniyalı bir otomobil üreticisi olan Alef Aeronautics, yaptığı basın açıklamasında Model A için Federal Havacılık İdaresi'nden (FAA) Özel Uçuşa Elverişlilik Sertifikası aldığını söyledi.
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