Türkiye'nin İlk ve Tek Elektrikli Otomobil Kiralama Platformu Açıldı: Voltify

Türkiye'de otomobil kiralama hizmeti veren Voltify, elektrikli otomobillere yönelik artan talebi karşılayarak otomotiv endüstrisinde devrim yaratıyor.

Hedef Filo'nun iştiraki olan Voltify, 3-12 aylık abonelik modelleri sunarak kurumların ve bireylerin elektrikli araçların performansını ve konforunu deneyimlemelerine olanak tanıyor.

Platform, farklı bütçeler için seçenekler sunan geniş bir elektrikli otomobil modeli yelpazesine sahip. Voltify, elektrikli otomobilleri ileri teknolojiyle entegre etmekle kalmıyor, aynı zamanda sigorta, bakım ve onarımla da ilgilenerek kullanıcıların yalnızca elektrikli otomobil kullanma keyfine odaklanmalarını sağlıyor.

Voltify Hangi Elektrikli Otomobillerde Hizmet Veriyor?

Tesla Model Y

MG ZS EV

MG4 Electric

Volvo C40 Recharge

Volvo XC40 Recharge

Hyundai Kona

Leap Motor T03 Pro

Mercedes-Benz EQA

Mercedes-Benz EQC

Nissan X-Trail E-4ORCE

Nissan Qashqai E-power

Opel Corsa-e

Opel Mokka-e

Renault Zoe

Skywell ET5

Voltify Kurucusu ve CEO'su Mehmet Yiğit'e göre Voltify, Türkiye'de elektrikli otomobillerin daha fazla benimsenmesine katkıda bulunacak. CEO Yiğit ayrıca teknoloji hızla ilerlerken, alışkanlıkların da değiştiğini ve elektrikli otomobillerin şarj ve menzil konusundaki endişeleri giderdiğini vurguluyor.