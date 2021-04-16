Türkiye'nin İlk Füze Motoru Güç Testinde Dünya Rekoru Kırdı

Türkiye'nin ilk füze motoru TEI TJ300 zorlu bir güç testinden başarıyla ayrıldı. 240 mm çap ile 1342 newton itki kuvvetine ulaştığı ifade edilen füze motorunun hava, kara ve deniz savunma sistemlerine yerleştirilmesi planlanıyor. İşte Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın detaylandırdığı ilk füze motoru.

Türkiye'nin ilk füze motoru TEI TJ300

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından paylaşılan bilgilere göre, yerli ve milli imkanlarla tasarlanan Türkiye'nin ilk orta menzilli füze motoru TEI-TJ300 dünyada bir ilki başardı. 240 mm çap ile 1342 newton itki kuvvetine ulaştığı kaydedilen füze motoru, TUSAŞ Motor Sanayii AŞ (TEI) ve Roketsan iş birliğiyle tasarlanıyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "TÜBİTAK desteğiyle geliştirilen Türkiye'nin ilk Orta Menzilli Füze Motoru TEI-TJ300, 240mm çap ile 1342N itki kuvvetine ulaşarak sınıfında dünya rekoru kırdı. TEI-TJ300; hava, deniz ve kara savunma sistemlerine uygulanabilecek." ifadesi kullanıldı.

Bakan Varank füze motorunun rekor kıran testinin videosunu da paylaşmayı ihmal etmedi.

TÜBİTAK desteğiyle geliştirilen Türkiye'nin ilk Orta Menzilli Füze Motoru TEI-TJ300, 240mm çap ile 1342N itki kuvvetine ulaşarak sınıfında dünya rekoru kırdı.



TEI-TJ300; hava, deniz ve kara savunma sistemlerine uygulanabilecek.



Tebrikler👏 @TEI_TUSAS

#MilliTeknolojiHamlesi🇹🇷 pic.twitter.com/kvzSb2bfUI — Mustafa Varank (@varank) April 16, 2021

Geçtiğimiz yılın Haziran ayında duyurulan ve tamamen yerli imkanlarla geliştirileceği ifade edilen TEI-TJ300, 5000 ft irtifada ses hızının yüzde 90'ına varmasıyla merak uyandırıyor. Herhangi bir başlatıcı sistemine gerek kalmadan, rüzgar etkisi ile çalıştırılabilen füze motorunun hava, deniz ve kara savunma sistemlerine güç vermesi bekleniyor.

Füze motorun ilk prototip testi 2020 yılında yapılmıştı. Geliştirme ve kalifikasyon testlerinin ardından seri üretime geçilecek TEI-TJ300'ün yurt dışına ihraç edilmesi de gündemde.

Daha önce Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank tarafından yapılan açıklamalarda milli helikopter motoru TEI-TS1400 sayesinde 60 milyon dolarlık ithalatının önüne geçileceği ifade edilmişti:

"İlk milli helikopter motorumuz TS 1400’ün kilogram başına ihracat değeri ise 6 bin dolar. İşte bu 18 yılda sıfırdan kurguladığımız AR-GE ve girişimcilik ekosisteminin, katma değerli üretimi önceleyen politikalarımızın başarısının ispatı."

Türk SİHA'ları Almanya'nın gündeminde

Ayrıca geçtiğimiz günlerde Alman basınından SİHA açıklaması gelmişti. Frankfurt Allgemeine Zeitung tarafından hazırlanan yeni rapor, Alman ordusunun Türk SİHA'larının yaptıklarına karşı şok olduğunu söylüyordu. Azerbaycan'ın, Ermeni askerlere karşı kullandığı Türk SİHA'ları Almanya'da merak uyandırıyor.

FAZ isimli derginin hazırladığı makalede, "SİHA saldırılarının tehdidi nedeniyle acilen hava savunma sisteminin değiştirilmesine ihtiyacı var. Silahlı kuvvetler mükemmel durumda değil. Ancak Alman ordusunun SİHA saldırılarına karşı neredeyse savunmasız olduğunun kabulü sürprizdir" ifadesi kullanıldı.