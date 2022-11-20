Türkiye'nin İlk İnsansız Savaş Uçağı KIZILELMA Testlerden Başarıyla Geçti

Savunma sanayisi alanında birçok teknoloji firması ülkemizde yerli ve milli projeler geliştirmeye devam ediyor. Yeni ve heyecanlandırıcı bir haber bu sefer Baykar tarafından geldi. Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı, test edildi.

Baykar'ın milli ve özgün olarak geliştirdiği Türkiye'nin ilk savaş uçağı KIZILELMA, taksi ve koşu görevlerini başarıyla tamamlandı.

İşte Yerli İnsansız Savaş Uçağı KIZILELMA'nın Test Görüntüleri

KIZILELMA'nın test görüntülerini kendi sosyal medya hesabından paylaşan Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, "Bayraktar Kızılelma'yla bir pazar hatırası..." notunu düştü.

Geçtiğimiz aylarda motor entegrasyon testlerinden de başarıyla ayrılan KIZILELMA, ilk olarak TEKNOFEST'te karşımıza çıkmıştı. Uçağın ilk uçuşuna artık sayılı zaman kaldığı düşünülüyor.

Baykar Savunma Genel Müdürü Haluk Bayraktar, milli insansız savaş uçağı hakkında yaptığı yorumlarda "Kızılelma havada 5-6 saat kalabiliyor. Toplam kalkış ağırlığı 6 ton civarında. Maliyeti yüksek olmayacak, daha düşük maliyetle üretebileceğiz. KIZILELMA projesinde hedefimiz 2023'ün ilk çeyreğinde bu uçağı uçurmak." ifadelerine yer verdi.

Modern savaş koşullarına uygun olarak tasarlanan KIZILEMLA TCG Anadolu gemisi gibi kısa piste sahip çıkarma gemilerine rahatlıkla inip, kalkabiliyor. Öte yandan uçağın manevra kabiliyet, agresif hava çatışmalarında büyük avantaj sağlıyor. Düşük radar izine sahip olan KIZILELMA, 6 ton kalkış ağırlığıyla birlikte en zorlu görevlerden başarıyla ayrılıyor.