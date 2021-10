Türkiye'nin İlk Kargo Drone Sistemi İçin Rota Belirlendi

Türkiye'nin ilk kargo drone sistemi için start verildi. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün yürüttüğü son çalışma kapsamında üç pilot şehirde taşımacılık yapılacak.

Türkiye'de yürütülmesi planlanan kargo dronlar için ön çalışmalarda son aşamaya geçildi. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yürütülecek bu proje, ilk başta İstanbul-Eskişehir-Ankara güzergahı olarak belirlendi.

Türkiye'nin ilk kargo drone sistemi başlıyor

TRT Haber'e konuşan Sivil Havacılık Genel Müdürü Kemal Yüksek, kargo drone sistem modellemesinin dünyada bir ilki temsil edeceğini söyledi. Yüksek ayrıca bu projenin ilk olarak İstanbul-Eskişehir-Ankara hattı için yapıldığını açıkladı.

Yüksek'in açıklamasına göre kargo taşıma şartları kesin kurallara bağlanmak zorunda: Proje kapsamında hangi güzergahın izleneceği, droneların hangi irtifadan uçacağı ve iniş kalkış noktaları gibi birçok detayın netleştirilmesi gerekiyor.

Türkiye için kargo drone modellemesinin hazır olduğunu dile getiren Yüksek, "Bu modelleme de bunların takip sistemiyle olan modelleme belki de dünyada ilk olacak." dedi ve şöyle devam etti:

"Bizim burada hedeflediğimiz özellikle belli faaliyetlerde kargo taşımacılığı olsun, diğer alanlarda olsun bunun önünü açacak, bunun operasyonu sağlıklı yürütecek mekanizmaları kurmak."

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü geçtiğimiz yıldan bu yana Türkiye'de dronelar ile ilgili detaylı bir çalışma ilerletiyor.

Bu çalışma kapsamında bugüne kadar 50 binin üzerinde drone resmi kayıtlar altına aldı. Lisans verilen pilot sayısı ise 600 bin civarında. Ancak kargo drone sisteminin nasıl ilerleyeceği henüz belirsiz.

Kargo Teslimat Drone'una Karga Saldırdı

Google'ın çatı şirketi Alphabet tarafından işletilen Wing, 2019'dan beri Canberra sakinlerine kahve, ilaç ve ofis malzemeleri gibi küçük eşyaları teslim ediyor.

Ancak Salı günü, uçan makinelere saldıran birkaç kuzgun vakası nedeniyle hizmetin duraklatacağı duyuruldu. Bu geçici duraklatma, Canberra'nın devam eden koronavirüs pandemisi nedeniyle drone teslimatlarına olan talebin arttığı bir zamanda yaşanmasıyla dikkat çekiyor.

Kuzgunlar tarafından gerçekleştirilen son saldırı videoya alındı ​​ve her sabah servisle kahve sipariş eden yerel bir sakin olan Ben Roberts tarafından çevrim içi olarak yayınlandı. The Canberra Times'a şunları söyledi: "Yavrularının olduğu yuvayı korumak için birini indirmeleri an meselesi. Terminatör falan olduğunu düşünüyorlar."

Wing tarafından yerel bölgedeki müşterilere yapılan açıklamada, "Bölgede bölgesel davranışlar sergileyen ve hareket eden nesnelere saldıran bazı kuşları tespit ettik" dedi.