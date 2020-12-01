Türkiye'de İlk Koronavirüs Aşısı Ne Zaman Yapılacak? Fahrettin Koca Açıkladı!

Türkiye'de koronavirüs aşısı ne zaman yapılacak? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından koronavirüs aşısı ile ilgili açıklama geldi. Türkiye'de koronavirüs aşısı ne zaman yapılacak? Türkiye'de koronavirüs aşısı kimlere yapılacak? Koronavirüs aşısı ücretsiz mi olacak? İşte tüm ayrıntılar.

Türkiye'de Koronavirüs Aşısı Ne Zaman Yapılacak?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapılan açıklamada Aralık'ta 20 milyon aşının geleceği paylaşıldı. 11 Aralık'ta sağlık çalışanlarına koronavirüs aşısı yapılacak. Bakan Koca "11 Aralık'tan sonra sağlık çalışanlarına aşılama başlayacak" dedi.

Yerli Aşı Açıklaması

Fahrettin Koca yerli aşı ile ilgili de "Nisanda faz 3'e geçilebileceğini düşünüyorum" dedi.

Koronavirüs yakın temas ile insanlardan insanlara geçmekte. Virüsten korunmak için insanlarla yakın temasta bulunmamanız ve ellerinizi sık sık yıkamanız önerilmekte. Öksürürken ve hapşururken ağzınızı / burnunuzu kapatmayı unutmayın.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca geçtiğimiz günlerde "COVID-19 aşısı ile ilgili ilk anlaşmaları yaptık. Alternatif üreticilerle de görüşmelerimiz devam ediyor. Daha önce de açıkladığım gibi BEDELSİZ olarak, sağlık çalışanlarımızdan başlayarak, kademeli bir şekilde aşı yapmayı planlıyoruz. Devletimiz vatandaşının yanındadır" paylaşımını yapmıştı. Aşı ücretsiz olacak.

Koronavirüs salgınında ateş, vücut ağrıları ve boğaz ağrısı en yaygın belirtiler arasında yer almakta. Çok sayıda koronavirüs hastasında kuru öksürük görülüyor. Amerika Birleşik Devletleri Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) tarafından paylaşılan en güncel belirtiler şunlar: