Türkiye'de İlk Koronavirüs Aşısı Yapıldı! İşte İlk Görüntüler

Çin'de geliştirilen ve Kovid-19 aşısının faz 3 aşamasına Türkiye'de dahil edildi ve aşının ilk dozu Ankara Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde sağlık çalışanlarına yapıldı. İşte ilk görüntüler.

Türkiye'de İlk Koronavirüs Aşısı Vuruldu

Demirören Haber Ajansı ilk koronavirüs aşısının yapıldığı tarihi anları görüntüledi. İşte ilk koronavirüs aşısı yapılırken çekilen görüntüler.

Habertürk'ten Muharrem Sarıkaya'nın aktardığı habere göre, ağırlıklı olarak sağlık personelinden oluşan kişileri kapsayacak ilk tur aşılamanın ardından kısa bir tetkik sürecine girilecek ve bu kişilerde bir etki yapıp yapmadığına bakılacak.

Bir hafta ile 10 gün sonra ilk aşılmanın ardından 13 bin kişinin ikinci grup aşılamasına geçilecek. Bu gruptakiler de yine ağırlıklı olarak sağlık personeli ve risk grubunda bulunan insanlar olacak.

Ülkemizde Son Durum

15 Eylül itibari ile son açıklanan verilere göre, Türkiye'de toplam hasta sayısı 294.620 oldu. Toplam hayatını kaybedenlerin sayısı ise 7.186'a yükseldi.

Toplam ağır hasta sayısının 1.327 olduğu duyuruldu. Toplam iyileşen hasta sayısı 261.260 olarak açıklandı.

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