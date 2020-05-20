Türkiye'deki İlk Koronavirüs Vakasının Kaynağı Belli Oldu

Koronavirüs salgının genom haritası incelendi ve ilk vakanın hangi ülke ile bağlantısının olduğu ortaya çıktı. İşte Türkiye'deki ilk koronavirüs vakasının kaynağı.

Türkiye'deki İlk Vaka Hangi Ülke Kaynaklı?

Milliyet'in aktardığı bilgiye göre, Türkiye'deki ilk koronavirüs vakasının ABD, ikinci Avusturalya, ve üçüncüsünün ise İngiltere kaynaklı olduğu tespit edildi. Yapılan araştırmalara göre İstanbul'daki vakaların çoğunun Avrupa kaynaklı olduğu sonucuna ulaşıldı.

Sabancı Üniversitesi'nden Türk bilim insanları koronavirüsün ayda en az iki defa mutasyona uğradığını söylemekte.

Fahrettin Koca son yaptığı açıklamada "Yeni vaka sayısında beklenen düzeyde bir azalma var. Yoğun bakıma ihtiyaç duyan hastalarımızın sayısı düşüyor. İyileşen hasta sayımız öngörülen seviyede." cümlelerine yer vermişti.

19 Mayıs itibari ile Türkiye'de toplam vaka sayısı 151.615 oldu. Toplam can kaybı ise 4.199'e yükseldi. Toplam yoğun bakımdaki hasta sayısının 882, toplam entübe hasta sayısının ise 455 olduğu duyuruldu.

Sizler ilk vakanın ABD kaynaklı olması hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlar bölümünden görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!